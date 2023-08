Serie A: Palladino alza l’asticella, ecco dove allenerà

Sta per iniziare la nuova stagione di Serie A e ci sono diverse società pronte a mettersi in mostra con un grande campionato. Tra queste anche il Monza di Raffaele Palladino che intanto è ricercato dai grandi club.

Nell’ultima sessione di mercato sono state tante le società che hanno provato a convincerlo, lui però ha scelto di restare e prolungare anche il contratto con il suo attuale club.

Ora arrivano degli aggiornamenti decisivi riguardo quello che può essere il futuro dell’allenatore in vista del prossimo anno. Ci sono delle notizie importanti al riguardo.

Serie A: Palladino fissa gli obiettivi col Monza

Inizia la nuova Serie A e c’è il Monza di Palladino pronto ad esordire in campionato contro l’Inter di Simone Inzaghi. Ci sono delle novità importanti perché si tratta di un Derby, il primo del campionato italiano pronto a regalare spettacolo dopo quanto visto lo scorso anno. Il club brianzolo ha condotto un’estate di mercato trascinato da Adriano Galliani che ha voluto provare a reagire dopo la scomparsa dell’amico e presidente Silvio Berlusconi che è morto nei mesi scorsi.

Si lavora e si prova a fare il meglio del Monza anche per lui e per questo motivo ora il club ha intenzione di alzare l’asticella. Il club che lo scorso anno si è salvato alla prima storica volta in Serie A e ha anche sfiorato l’Europa trascinata da un giovane allenatore come Palladino ora ha intenzione di fare ancora meglio. Per questo motivo sono arrivati colpi importanti e investimenti pari a 41 milioni di euro che hanno fatto scatenare i tifosi.

La rosa si sta rinforzando e preparando al nuovo campionato. Altri colpi arriveranno ancora e per questo motivo Palladino ha creduto nel progetto firmando il rinnovo fino al 2024. Quest’anno darà tutto per il Monza per ottenere nuovi e importanti obiettivi con gioco e risultati. Ora il prossimo step potrebbe essere quello di puntare alla zona Europa già al secondo anno in Serie A.

Monza: Palladino in conferenza

Oggi parlerà Raffaele Palladino in conferenza alla vigilia di Inter Monza che può rivelarsi subito una partita divertente e importante per l’inizio della stagione. Le due squadre vogliono partire col piede giusto, in particolare gli ospiti che vogliono sorprendere ancora e fare risultati con le grandi come già capitato lo scorso anno.

Il Monza punta a fare la differenza per il prossimo anno e si concentra su quello che sarà il futuro anche dell’allenatore. Perché Palladino continua ad essere corteggiato dalle grandi squadre e a fine stagione può andar via.

Calciomercato: futuro Palladino da big

Il giovane allenatore è in rampa di lancio e vuole confermarsi. Farlo ora potrebbe essere decisivo per la svolta che arriverà poi per il prossimo anno. Palladino può allenare nel 2024 una grande squadra del calcio italiano o europeo se si dovesse confermare.