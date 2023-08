Serie A: scambio per avere Lukaku, beffata la Juve

E’ destinato ad infiammare il mercato attualmente in corso Romelu Lukaku, soprattutto per questi ultimi giorni finali. Si è parlato a lungo di un interesse della Juventus, a prescindere dallo scambio con Dusan Vlahovic, ma ora una nuova squadra è pronta a chiudere. Proprio con uno scambio.

E’ una estate senza ombra di dubbio particolare per Romelu Lukaku. Il belga, infatti, ha chiuso come peggio non poteva la sua avventura all’Inter, rivelandosi tra i protagonisti in negativo della finale contro il Manchester City. E’ arrivata poi la rottura con i nerazzurri anche in sede di mercato, con il Chelsea che poi lo ha messo fuori rosa e sul mercato. Si è parlato a lungo anche di un suo possibile passaggio alla Juventus, con Massimiliano Allegri a spingere per lo scambio con Dusan Vlahovic. A sorpresa, però, è un altro il club di Serie A che si prepara ad accoglierlo. Ancora una volta con uno scambio del tutto inatteso.

Nuova avventura in Serie A per il belga

Come è noto, il nome di Romelu Lukaku continua ad infiammare il mercato, soprattutto in Italia ma non solo. Il suo nome è stato accostato a tanti club nelle ultime settimane, dal Tottenham alla Juventus, senza ovviamente dimenticare il Real Madrid. In Italia ha sempre fatto molto bene ed ora potrebbe tornare qui per provare a rilanciarsi.

Stando a quanto raccontato da “7Colli.it“, la Roma sta pensando seriamente di riportarlo alla corte di José Mourinho. L’idea sarebbe quella di intavolare la trattativa sulla base di uno scambio, con Abraham che, dunque, farebbe ritorno al Chelsea. I Blues potrebbero aspettare il bomber inglese e ne conoscono alla perfezione le doti e le caratteristiche. Il problema ingaggio potrebbe essere superato grazie allo sponsor Adidas e ad uno sforzo proprio da parte del Chelsea, che sa di doversi liberare di un profilo così ingombrante e non più nei piani.

Lukaku alla Roma, scambio con Abraham

Come detto, si tratta di un periodo a dir poco delicato nella carriera di Lukaku. Se è vero come è vero che non mancano gli interessamenti, è altrettanto vero che al momento la situazione sembra essersi bloccata. L’ipotesi Roma rappresenterebbe la novità dell’ultima ora, con José Mourinho, che lo conosce bene, che sarebbe pronto a riabbracciarlo ed a valorizzarlo.