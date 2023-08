Inter: Inzaghi insoddisfatto, l’allenatore si sfoga

Sta ricominciando la nuova stagione con l’inizio anche della Serie A e al momento non c’è una squadra che sembra essere completa del tutto, tanto meno l’Inter che ha ancora mercato da fare.

Lo sa bene l’allenatore e anche la società, per questo motivo bisognerà muoversi in vista degli ultimi giorni di mercato che sono ormai sempre meno in vista della data finale del 31 agosto.

Decisive saranno le prossime ore per capire che tipo di scelte farà la società in vista del prossimo anno. Il club ha intenzione di chiudere determinati acquisti ancora per il prossimo anno.

Calciomercato Inter: acquisti e cessioni, manca ancora tanto

Il club ha intenzione di firmare un nuovo giocatore in vista dei prossimi giorni, perché ci sono problemi seri al momento che riguardano la rosa di Simone Inzaghi. Perché l’Inter non ha ancora definito degli acquisti molto importanti in vista del nuovo anno. Una situazione particolare che ora vive il club che deve provare in poco tempo a correre ai ripari per tanti aspetti. Perché serviranno ancora dei colpi in entrata, ma prima si dovranno chiudere anche dei colpi in uscita.

L’anno nuovo è ormai pronto ad iniziare e per questo motivo bisognerà fare il prima possibile. Perché serviranno dei nuovi colpi all’Inter per restare competitivi, visto che al momento sono andati via in zona offensiva colpi come Lukaku e Dzeko ed è arrivato soltanto Marcus Thuram in entrata. Servirà almeno un altro attaccante di livello per Inzaghi e poi bisognerà rinforzare la difesa.

Ci sono notizie di calciomercato che riguardano l’Inter che è pronta ad una nuova avventura per questa stagione ci si preannuncia lunga ancora una volta con 3 competizioni da giocare. Intanto, ci sono delle novità che riguardano il futuro dell cub nerazzurro con Simone Inzaghi alla guida. L’allenatore oggi è pronto ad esporsi.

Inter: Inzaghi insoddisfatto, lo sfogo sul mercato

Il calciomercato dell’Inter potrebbe avere una svolta in vista della prossima stagione, con Inzaghi che chiederà alla dirigenza in queste ultime ore di accelerare in vista del prossimo anno.

La società non ha completato la rosa e Simone Inzaghi non è soddisfatto al momento di quanto fatto dal club a pochi giorni dall’inizio del campionato per quanto riguarda il mercato.

Inter: conferenza Inzaghi

Simone Inzaghi parlerà oggi alle ore 15:30 in conferenza stampa per dire le ultime sulla sua Inter che affronterà il Monza in campionato alla prima giornata. L’allenatore nerazzurro andrà a dire la sua su tutto quello che è accaduto in questi mesi di mercato.