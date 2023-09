Stanno prendendo il Papu Gomez: firma con i rossoneri

Rescisso il contratto con il Siviglia, il Papu Gomez è pronto ad intraprendere una nuova avventura in carriera e tornare ad essere protagonista.

Essendo un giocatore di qualità, nonostante l’età, e di caratura internazionale, il nome dell’attaccante argentino è stato accostato a diversi club nel corso di questi giorni, anche perché si tratterebbe di una vera e propria opportunità a parametro zero da non lasciarsi sfuggire così facilmente.

Insieme alla famiglia ed all’entourage, il Papu Gomez avrebbe valutato tutte le offerte presentategli nel corso di questi giorni, prendendone in considerazione una in particolare, che potrebbe alla fine essere la definitiva, ovvero quella dei rossoneri. Nelle prossime ore sicuramente qualcosa potrebbe sbloccarsi, ma l’impressione è che l’ex Atalanta abbia finalmente trovato la sua nuova squadra.

Calciomercato, il Papu a parametro zero: i rossoneri vicini al colpo

Importanti novità arrivano in merito al futuro del Papu Gomez, pronto a ripartire dopo l’ultima deludente esperienza in maglia Siviglia. In questi giorni si è anche ipotizzato il ritiro per l’attaccante argentino, considerati i suoi 35 anni, ma a quanto pare l’ex Atalanta non avrebbe alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo.

Per questo motivo, rappresentando una ghiotta opportunità a parametro zero, per il Papu Gomez si sarebbero palesate diverse interessanti soluzioni, una delle quali prevedeva addirittura un suo ritorno in Italia dopo due stagioni. Il futuro dell’argentino, però, non sarà nel bel paese, ma inevitabilmente all’estero, considerato il fatto che ad oggi il club rossonero sarebbe quello in, sembra netto, vantaggio per un suo (eventuale) ingaggio.

Stando infatti a quanto riportato da calciomercato.com, il Karagumruk starebbe spingendo per portare in Turchia Alejandro ‘Papu’ Gomez. L’operazione non sarebbe delle più semplici, considerato lo scetticismo dell’argentino, ma la società di Istanbul è in costante contatto con l’entourage del giocatore per trovare una soluzione in questa trattativa che potrebbe accontentare tutti.

Il Karagumruk pensa al Papu: c’è però concorrenza

Chiusosi il calciomercato in Turchia, il Karagumruk sogna di chiudere l’estate col colpo Alejandro Gomez dagli svincolati. L’argentino piace, ed anche tanto, all’area tecnica ed alla dirigenza rossonera, ma convincerlo a sbarcare in Turchia potrebbe essere più complicato del previsto.

Sempre stando a quanto riportato da calciomercato.com, infatti, sul Papu Gomez ci sarebbe anche il forte interesse del Metz, compagine francese militante in Ligue 1. Qualora gli amaranto dovessero farsi avanti seriamente per l’argentino, ecco che il Karagumruk rischierebbe di rimanere con un pugno di mosche in mano, considerato il fatto che l’ex Atalanta potrebbe preferire un campionato più competitivo, come quello francese, al turco.

Francia e Turchia ipotesi, ma il Papu sogna la Serie A

Karagumruk e Metz sono ad oggi le due ipotesi più concrete per il Papu Gomez, ma il sogno nel cassetto dell’argentino è quello di tornare in Serie A. Negli scorsi giorni per l’ex Atalanta si è parlato con una discreta insistenza di Sampdoria, ma la sua intenzione è quella di rimanere comunque ad alti livelli.

Non potendo più puntare a top club, ecco che al Papu Gomez potrebbe bastare anche la centralità all’interno di un ambizioso progetto tecnico italiano per accettare la destinazione. A fronte di questo, Genoa, Bologna e Sassuolo potrebbero essere delle possibili pretendenti dell’argentino, tutte alla ricerca di una figura di carisma che possa trascinare la squadra nei momenti di difficoltà e permettere a questa di compiere un importante salto di qualità soprattutto a livello tecnico.