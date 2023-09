Napoli, stoccata a Spalletti: sfogo in diretta

Ultimissime notizie Napoli: nuova stoccata a Luciano Spalletti, ecco le parole del giocatore che stuzzica l’allenatore.

Una serata da dimentica per mister Luciano Spalletti: oltre alla delusione azzurra, con l’Italia e il pareggi contro la Macedonia del Nord, a creare qualche piccolo malumore anche le dichiarazioni del calciatore che ha espresso il suo pensiero in merito alla gestione a Napoli del tecnico. Ecco le dichiarazioni che hanno aperto un piccolo dibattito in città.

Sostituito da Lindstrom, nel corso della scorsa sessione estiva di calciomercato, negli ultimi giorni Lozano ha lasciato Napoli per ritornare al Psv. Una trattativa lampo che ha permesso agli azzurri di monetizzare dalla cessione del messicano, che aveva il contratto in scadenza a giugno 2024.

Napoli: il racconto di Lozano, ecco il retroscena su Spalletti

Hirving Lozano, ai microfoni di ESPN, ha ripercorso la sua avventura in Italia con la maglia del Napoli. Il messicano s’è soffermato riguardo il suo arrivo e in azzurro e i rapporti con gli allenatori tra cui Ancelotti, Gattuso e Luciano Spalletti. Ecco le stoccatine lanciate dal calciatore che ha parlato a 360 gradi, senza peli sulla lingua.

“L’esperienza a Napoli è stata complicata, ci sono state cose buone ed altre no. Arrivai perché c’era Carlo Ancelotti ma l’ho avuto soltanto per due mesi, poi è andato via. Con Gattuso, all’inizio, è stato difficile visto che non giocavo molto. Avevo l’etichetta del calciatore più costoso. Poi nel secondo anno, ho fatto bene con gol e assist”.

“Spalletti? Ci sono stati dei problemi anche a causa degli infortuni che non mi hanno aiutato moltissimo. Io nella mia esperienza a Napoli ho dimostrato in campo cosa ero capace di fare, gli allenatori avevano dei dubbi ma alla fine ho fatto il mio dovere rispondendo come un vero messicano”

“Ho fatto la storia della Serie A, da messicano sono stato il primo a vincere Scudetto e Coppa Italia. Il primo a segnare un gol nel campionato italiano ed avere il record di reti come messicano nella storia della Serie A”.

Napoli: i numeri e le statistiche di Lozano

Esperienza comunque positiva del calciatore che ha vinto uno Scudetto ed una Coppa Italia. Nella sua intervista a Espn, ha lanciato qualche stoccata ai suoi ex allenatori che evidentemente non l’hanno saputo sfruttare al meglio. Al messicano non è piaciuta la gestione anche sei nei suoi quattro anni a Napoli Lozano ha collezionato 155 presenze con 30 gol. Numeri comunque buoni che fanno di lui il miglior messicano nella storia del calcio italiano.