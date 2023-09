Italia, un calciatore si fa male: trema anche il club, i tempi di recupero

Non solo il pareggio, nella serataccia macedone anche un infortunio complica i piani del ct Spalletti in vista di Italia Ucraina.

Nuovi aggiornamenti relativi alle condizioni fisiche del calciatore dell’Italia che è uscito acciaccato dalla sfida pareggiata 1-1 contro la Macedonia del Nord. Un risultato che obbliga gli azzurri a vincere in vista della prossima sfida in programma martedì contro l’Ucraina. A questo incontro rischia di non partecipare uno dei protagonisti della gara di questa sera. Ecco le ultimissime notizie in merito alle condizioni fisiche del giocatore.

C’è attesa di conoscere lo stato di salute del calciatore che ha riportato un leggero problema fisico. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore. Problema anche per il club, proprietario del suo cartellino, che attende risposte dalla Federazione.

Italia: nuovo infortunio, ecco cosa è successo

Dopo i ko di Pellegrini e Chiesa, che hanno lasciato il ritiro azzurro per ritornare in Italia nei rispettivi club, adesso un altro giocatore rischia di saltare la partita in programma martedì sera a San Siro contro l’Ucraina.

Una gara decisiva che potrà essere determinante per la qualificazione ai prossimi Europei dell’Italia. Ecco perché Spalletti nelle prossime ore capirà se il giocatore sarà a disposizione o meno per l’incontro contro gli ucraini.

Anche la Roma attende aggiornamenti dopo l’infortunio con l’Italia di Gianluca Mancini che è uscito a causa di un problema muscolare nel corso della partita pareggiata contro la Macedonia del Nord. Il calciatore ha rimediato un leggero infortunio, la speranza dei giallorossi è che il difensore si sia fermato in tempo e abbia scongiurato la lesione.

Italia: infortunio Mancini, la Roma è in attesa di aggiornamenti

Al minuto 57 della partita Macedonia del Nord Italia, il difensore Gianluca Mancini s’è accasciato a terra ed ha chiesto il cambio. Un problema muscolare, quello rimediato dal centrale che è stato sostituto con Scalvini. Le prossime ore saranno decisive per capire l’eventuale tipo di problema accusato dal calciatore che è in dubbio per la sfida di martedì contro l’Ucraina. La Roma resta in attesa, dopo Pellegrini un altro giocatore potrebbe rientrare prima dalla pausa e sottoporsi ad ulteriori esami che dovranno chiarire i temi di recupero di Mancini che a questo punto è da considerare in dubbio anche per la sfida di campionato contro l’Empoli.