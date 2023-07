Calciomercato, riecco Pereyra: arriva a costo zero, la destinazione a sorpresa

Il calciomercato in Serie A torna a vedere protagonista l’ormai ex Udinese, Roberto Pereyra, che arriva a costo zero.

L’ex calciatore ormai di Serie A e dell’Udinese finirà dunque al club “strisciato”, dopo un lungo periodo nel quale si è guardato intorno, per le trattative coi diversi club che lo hanno corteggiato.

In Serie A soprattutto, tra i club che disputano la Champions League, con la scelta che arriverebbe adesso legata alla grande offerta per lui che si consumerebbe nel corso di questi giorni per una trattativa in chiusura. A costo zero, il calciatore che ha un valore di calciomercato intorno ai 6 milioni – stando ai parametri del portale Transfermarkt – arriverebbe come svincolato.

Calciomercato, colpo Pereyra: arriva a zero da svincolato

Dopo l’esperienza vissuta all’Udinese, l’ormai ex capitano del club friulano è a caccia di una nuova esperienza, magari ancora in Serie A.

Perché sono diversi i club che si sono fatti avanti per lui, anche tra i principali in Italia, con Inter e non solo che hanno tentato un approccio col suo entourage. La verità è che, il talento argentino, ha voglia di competere da protagonista in un undici titolare, a disposizione di un allenatore che lo mette al centro del progetto.

Pertanto, il Tucumano Pereyra finirebbe non in Serie A di nuovo, ma in un altro club con destinazione a sorpresa. Ancora in bianconero perché Pereyra sarebbe il colpo a costo zero del Besiktas. Un futuro in Turchia per competere ai vertici della classifica e giocarsi le sue chance in Europa, dopo la parentesi importante vissuta ad Udine senza competizioni Uefa.

Mercato Besiktas, colpo Pereyra: la notizia sull’affare

Il Besiktas potrebbe scippare alla Serie A, il Tucumano Pereyra. Dopo l’addio a costo zero dall’Udinese, fa sapere l’esperto di calciomercato e collega Nicolò Schira, il Besiktas starebbe trattando l’affare da svincolato che porta appunto a Roberto Pereyra.

Il talento ormai ex Udinese potrebbe giocare per il club turco nella prossima stagione, qualora dovessero concretizzarsi le cose tra entourage e club bianconero di Istanbul.

Ultime su Pereyra: i club italiani sull’argentino

Oltre al Besiktas, che spera di chiudere in fretta l’affare Pereyra, ci sono altri due-tre club in Serie A che stanno pensando al colpo legato all’ex Udinese. Da una parte c’è l’Inter, che però sembra aver scelto altre soluzioni, dall’altra c’è l’idea da parte della Fiorentina di andare su di lui. Sullo sfondo, poco più lontana, la Lazio che ha bisogno di arricchire il proprio reparto in mezzo al campo, con Sarri che gli darebbe un ruolo da mezz’ala nel suo 4-3-3.