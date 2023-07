“L’allenatore mi ha preso a pugni in faccia”: la confessione dell’ex Fiorentina

L’ex attaccante della Fiorentina fa una confessione shock, parlandone apertamente sui social.

Il tecnico lo avrebbe preso a pugni in faccia, secondo quella che è la ricostruzione dei fatti che sono stati svelati attraverso il profilo social dell’ex attaccante della Fiorentina. Il numero nove del club viola che fu negli anni passati, ha raccontato quella che è stata la vicenda con l’allenatore, pubblicando un post attraverso i social.

“Mi ha preso a pugni in faccia”, il comunicato è scioccante secondo quella che è la confessione dell’ex attaccante di Serie A che in Italia ebbe una breve parentesi con la Fiorentina.

“Mi ha preso a pugni in faccia”, l’ex Fiorentina pubblica un post

L’ex Fiorentina ha pubblicato dunque un post su Twitter dove, in un lungo comunicato, ha rivelato quanto è accaduto lontano dalle telecamere in un momento dove su di lui circolavano alcuni rumors.

Rumors legati alle esclusioni dovute agli attriti appunto con l’allenatore e, parlando di tali problemi, ha svelato cosa davvero è successo nel corso di questi caotici giorni che sta vivendo all’interno del suo club.

Problemi di spogliatoio con uno degli allenatori che preparano i match, collaboratori del suo tecnico al Flamengo, Jorge Sampaoli. Problemi per l’ex Fiorentina, Pedro Guilherme ha raccontato di esser stato preso a pugni da un collaboratore di Sampaoli, ex Commissario Tecnico – tra le altre esperienze – dell’Argentina.

Flamengo, l’ex Fiorentina Pedro: “Vi racconto cosa è successo”

Quanto segue, è il comunicato ufficiale di Pedro Guilherme su quanto è accaduto con il collaboratore del tecnico del Flamengo, Jorge Sampaoli. Una vicenda shock legata ad un pestaggio negli spogliatoi da parte dell’allenatore nei suoi riguardi: “Vorrei essere qui per parlarvi solo dei pochi minuti che mi sono stati concessi nelle ultime partite, ma quello che è successo oggi è molto più grave di quello che può succedere se giochi o non giochi. Senza alcun motivo, non me lo spiego, ho subìto un aggressione vigliacca. Un membro dello staff tecnico di Sampaoli, Pablo Fernandez, mi ha preso a pugni. Non merita il mio rispetto, non merita il rispetto di nessuno”.

Pedro spiega i motivi dell’aggressione

Pedro, ex Fiorentina e attaccante del Flamengo, spiega cosa è successo col collaboratore di Sampaoli, che lo avrebbe aggredito fisicamente, prendendolo a pugni in faccia: “È un codardo, mi ha attaccato da dietro, ne ho passate tante qua al Flamengo ma questa è una cosa che non perdono. Avevamo avuto alcuni problemi, ma chi pensa che l’aggressione fisica sia la soluzione, non merita alcun rispetto. Deve perdonarlo Dio, io ringrazio Gesù che mi ha insegnato sempre a risolvere le cose. E ringrazio la mia famiglia per l’educazione che mi ha dato”.