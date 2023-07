Caos campionato: cambia tutto, arriva l’annuncio

Il campionato è sempre più nel caos. In queste ultime ore sembra cambiare nuovamente tutto ed è arrivato l’annuncio.

L’estate si conferma molto calda per quanto riguarda il calcio italiano. La situazione è assolutamente in continua evoluzione e, almeno per il momento, non si hanno assolutamente certezze di quello che potrà succedere nelle prossime settimane.

Il campionato è sempre più nel caos e proprio in questi ultimi minuti sono arrivate notizie che potrebbero cambiare (e non poco) il destino della prossima stagione. Naturalmente si tratta di una vicenda che nel giro di poco tempo avrà delle novità molto importanti e vedremo quale sarà la decisione finale.

Campionato sempre più nel caos, cosa sta succedendo

La situazione del campionato è sempre più nel caos e, almeno fino a questo momento, non si hanno assolutamente certezze. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e chi alla fine riuscirà a spuntarla. Una cosa al momento è sicura: sono molte le cose ancora da chiarire e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire le decisioni che saranno prese ed anche per avere maggiori notizie su chi potrà ambire a traguardi importanti e chi, invece, dovrà fare un passo indietro.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, che cita una nota ufficiale, la Lega B è pronta a ricorrere al Tar per mantenere il format a 20 squadre. Una mossa necessaria per chiudere le porte ad una possibile riammissione di Lecco e Reggina con Perugia e Brescia che di diritto sono pronte a disputare il prossimo campionato cadetto.

Insomma, una situazione davvero complicata che vede, almeno al momento, una battaglia legale tra le parti chiamate in causa. Solo nelle prossime settimane capiremo meglio cosa potrà succedere e chi punterà su di loro. Si tratta di una vicenda che terrà banco ancora per diverso tempo e quindi non ci resta che attendere ancora un po’.

Serie B, si va ad un campionato a 21 squadre

In attesa di capire cosa deciderà il Tar nei confronti del ricorso della Serie B, il campionato cadetto dovrebbe disputarsi a 21 squadre. L’idea che sta prendendo sempre più piede è quella di un Lecco riammesso e quindi non è al momento possibile un passo indietro del Perugia.

Ora, però, si parla naturalmente di ipotesi che dovranno essere confermate o smentite nel giro di poco tempo e non ci resta che attendere le prossime settimane per avere un quadro sicuramente più chiaro.