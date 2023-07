Calciomercato, addio Serie A: il giocatore sta firmando, è fatta

La Serie A sta perdendo tanto campioni in questo calciomercato, ed a quanto pare nelle prossime ore ne perderà anche un altro, il cui trasferimento è praticamente cosa fatta.

Stando alle ultime notizie, infatti, il giocatore nelle prossime ore sbarcherà nella sua nuova città per svolgere tutto l’iter necessario, quindi visite mediche e firme sui contratti, per dare ufficialmente il via a questa sua nuova avventura in carriera.

Questa sarà una perdita importante per la Serie A ma anche per tutti i fantallenatori, visto che nel decennio passato in Italia il giocatore ha fatto letteralmente innamorare di sé migliaia di tifosi con prestazioni di altissimo livello.

Calciomercato, addio Serie A: è fatta, sta firmando

Importanti novità arrivano in merito al futuro del giocatore in questo calciomercato, che dopo anni in Serie A ha deciso di voltare pagina ed intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera.

Si è fatto di tutto nel corso di queste settimane per cercare di trattenerlo in Italia, visto che comunque il giocatore ha ricevuto diverse offerte anche da alcune big di Serie A, ma a quanto pare lui ha creduto che il suo ciclo nel campionato italiano fosse giunto ad una conclusione. La svolta, ovviamente, non è stata semplice come si può in realtà immaginare, ma alla fine il campione, insieme al suo entourage, altro non ha fatto che scegliere la destinazione migliore per il proseguo della sua carriera, con un occhio anche verso la propria famiglia. In extremis qualche club di Serie A ha provato ad inserirsi nelle trattative per cercare di far cambiare idea al calciatore, fra cui anche l’Inter di Simone Inzaghi, ma la decisione già era stata presa, non c’è stato nulla da fare.

Stando dunque a quanto riportato dalla stampa turca, Roberto Pereyra ha deciso di dire addio una volta e per tutte alla Serie A in questo calciomercato. Per l’ex Juventus ed Udinese nelle prossime ore avrà inizio la sua nuova avventura al Besiktas, in Turchia.

Pereryra al Beşiktaş, ci siamo: nelle prossime ore sarà ad Istanbul

Dopo aver salutato l’Udinese lo scorso 30 di giugno, con la scadenza del suo contratto, Roberto Pereyra ha anche valutato la possibilità di rimanere a giocare ancora in Serie A, anche perché le proposte c’erano, ma alla fine l’ex River Plate ha deciso di cambiare completamente i propri piani ed accettare la richiesta del Besiktas.

A confermare questo è stata la stampa turca, che ha riportato anche il fatto che Pereyra arriverà ad Istanbul nel prossime ore per le visite mediche di rito, prima della firma e la relativa ufficialità con i Kara Kartallar.

Besiktas-Pereyra: i dettagli dell’operazione

Roberto Pereyra nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore del Besiktas. Il centrocampista argentino, stando alla stampa turca, andrà infatti a rimare un contratto biennale, con opzione per una terza stagione, con il club di Istanbul.