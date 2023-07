Serie A, salta la cessione del club: il presidente smentisce tutto

La stagione di Serie A è ufficialmente iniziata, anche perché oramai quasi tutte le squadre che saranno protagoniste nel prossimo campionato hanno dato il via alla loro preparazione. Nonostante questo, comunque, la scena la continua a prendere ovviamente il calciomercato, argomento all’ordine del giorno su tutti i principali quotidiani sportivi italiani.

Questo, comunque, non è l’unico argomento di cui si sta parlando tanto in questi giorni in Italia, visto che oltre al futuro dei calciatori c’è anche da definire quello di alcuni club, al centro di difficili e complicate trattative per il loro passaggio di consegne.

Si credeva, a fronte anche di quanto si è detto nel scorso di questi giorni per l’appunto, che una delle società più importanti della Serie A fosse ad un passo dalla sua clamorosa ed inaspettata cessione, ma dal nulla è uscito fuori il presidente che ha stravolto completamente le carte in tavola, smentendo tutto.

Serie A: il club non verrà ceduto, parola del presidente

In queste settimane ha preso decisamente la scena la questione relativa al futuro societario del club di Serie A, fortemente in bilico perché al centro di rumors che lo proiettavano verso una nuova proprietà. Ovviamente per i cattivi rapporti che scorrono fra la tifoseria e l’attuale presidente, queste notizie avevano dato una ventata d’aria fresca alla piazza, immediatamente glissata, però, dalle recenti uscite pubbliche della società stessa.

Queste continue indiscrezioni in merito ad una cessione del club non hanno infatti fatto piacere al presidente che, anche infastidito da quanto si potesse credere, ci ha tenuto a ribadire ancora una volta che per nessun motivo al mondo, salvo offerta faraonica, si separerà da questa storica società del calcio italiano, che grazie ad i suoi investimenti è riuscito a far tornare -in parte- grande.

Stando dunque a quanto confermato anche da Il Messaggero, Claudio Lotito non venderà la Lazio, smentite dunque tutte quelle voci che ipotizzavano un possibile passaggio di consegne in casa biancoceleste.

Lazio, Lotito non vende: l’annuncio

In questi giorni è circolata la voce secondo la quale Claudio Lotito potesse vendere la Lazio dopo quasi 10 anni di operato. Il presidente biancoceleste, infatti, sfruttando le pagine de Il Messaggero, ha confermato che rimarrà lui alla guida del club capitolino per ancora tanto tempo.

Non solo questo, quasi a prendersi beffa di quanto è stato scritto, Lotito ha detto: “Vendere la Lazio? Fesserie, non la do via neanche per 600 milioni di euro”.

Cessione Lazio: Lotito chiude le porte a possibili investitori

Con le dichiarazioni riportate questa mattina da Il Messaggero, Claudio Lotito ha in pratica chiuso le porte ad una possibile -ed imminente- cessione della Lazio, oltre che indirettamente fissato il prezzo per la sua società. Analizzando le sue parole, infatti, potremmo dire che chiunque voglia prelevare il club biancoceleste dovrà sborsare più di 600 milioni di euro.