Fiorentina: si è infortunato, Italiano svela i tempi di recupero

Ultimissime sulle condizioni del calciatore della Fiorentina che si è infortunato e ora è lo stesso allenatore Vincenzo Italiano a svelare i tempi di recupero e la data del rientro.

Una situazione non del tutto facile da gestire per l’allenatore che ora deve fare i conti con una vicenda particolare che riguarda la condizione di uno dei suoi giocatori più improtanti che è andato ko al momento.

Si è infortunato negli ultimi giorni e ora bisognerà capire quando potrà tornare nuovamente a disposizione della squadra e del mister. Ci sono delle novità in arrivo grazie alle parole dello stesso allenatore.

Infortuni Fiorentina: Italiano svela il rientro di un calciatore

Scenderà in queste ore in campo la Fiorentina con il suo esordio stagionale in Conference League. Dopo la Finale persa la scorsa edizione, questa volta la squadra di Vincenzo Italiano vuole provare a ripetersi arrivando fino in fondo, ma questa volta dando un finale diverso alla storia. C’è la sensazione che qualcosa di importante si possa fare quest’anno per come è iniziata la stagione.

Intanto, ci sono delle importanti novità che riguardano proprio la condizione di alcuni giocatori infortunati nella Fiorentina. Non tutti sono al meglio della forma, ma da un momento all’altro qualcosa potrebbe cambiare già nella formazione che i viola schiereranno oggi in Belgio contro il Genk per la prima partita del girone.

Fiorentina: infortunio Bonaventura, le parole di Italiano su quando torna

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport in vista del debutto in Conference League contro il Genk anche delle condizioni di Bonaventura che non ci sarà nella partita. Il calciatore è pronto però già a tornare in campo il prima possibile. Queste le parole dell’allenatore dei viola:

“Ha preso una botta al costato, non era al 100% e abbiamo preferito non rischiarlo col Genk per averlo a disposizione con l’Udinese”.

Questo vuol dire che per Bonaventura ci sarà un turno di riposo in Europa e poi avrà la possibilità di tornare in campo già nella prossima partita di Serie A contro l’Udinese.

Probabili formazioni Genk Fiorentina: le scelte

Sono queste le probabili formazioni di Genk Fiorentina con Infantino che prenderà il posto di Bonaventura assente per infortunio: