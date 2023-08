Calciomercato: prendono Raphael Varane in difesa

Sarà Raphael Varane il nuovo difensore centrale. Il difensore ex Real Madrid, oggi al Manchester United, è pronto a lasciare la Premier League a caccia di una nuova avventura. Secondo le ultime notizie di mercato l’accordo per il francese sarebbe ormai ad un passo dalla chiusura.

Mercato: arriva Varane in difesa

Campione del Mondo e Campione d’Europa. Raphael Varane ha praticamente vinto tutto, o quasi in carriera. Tuttavia il difensore dopo il passaggio (tanto voluto) in Premier League al Manchester United non si è più ritrovato. Il francese in Inghilterra non ha messo in mostra le qualità che a Madrid lo avevano portato sul tetto del Mondo e d’Europa.

Per tale motivo la sua esperienza in Premier League sembra già finita. A 30 anni suonati, il difensore centrale sta per lasciare il campionato dei tre leoni per un nuovo progetto di vita e non solo.

Secondo le ultime notizie di mercato, infatti, il difensore del Manchester United Raphael Varane sarebbe ad un passo dall’Arabia Saudita. Anche il centrale dovrebbe dire addio all’Europa quest’estate. Il 30enne avrebbe già risposto di “sì” all’interesse del campionato arabo dopo gli arrivi di altre star francesi come N’Golo Kante e Karim Benzema.

Il centrale potrebbe non essere tra i protagonisti dei piani di Erik ten Hag dopo aver legato molto con Lisandro Martinez la scorsa stagione. Varane, come detto, sarebbe oggetto di interesse di diversi club in Arabia Saudita.

Secondo quanto riportato da Sports Zone, Varane sarebbe ad un passo dall’Al Ittihad. Il club vorrebbe ingaggiare Varane con Marquinhos del PSG.

Trattativa per Varane: le ultime

L’Al Ittihad avrebbe già contattato i rappresentanti di Varane negli ultimi giorni di mercato. Il campione del Mondo avrebbe anche già chiesto informazioni sugli amici Kante e Benzema. Prima di dare l’ok, tuttavia, servirà anche convincere il Manchester United a perdere uno dei pilastri della difesa a pochi giorni dal termine del calciomercato. Una decisione non semplice, anche se molto dipenderà dalle offerte.

Secondo le ultime notizie in arrivo dall’Inghilterra, Kantè e Varane avrebbero tentato di convincere Varane a unirsi a loro in Medio Oriente dopo aver effettuato il trasferimento dal Chelsea e dal Real Madrid, rispettivamente, a giungo. I due compagni avrebbero tessuto le lodi del calcio arabo, dove i due si stanno trovando benissimo, e della volontà del campionato di crescere.

Benzema e Kantè, tuttavia, hanno storie molto diverse. Per tale motivo la scelta di Varane di sposare un nuovo progetto non sarà semplice.