Roma: ribaltone Dybala, la società ha già deciso

Il calciomercato torna a vedere protagonista Paulo Dybala, per quello che è un ribaltone vero e proprio nell’imminente estate.

La società avrebbe già preso una decisione in merito al futuro e, stando a quelli che sono i rumors questa mattina, sono state ribaltate le voci di calciomercato che hanno riguardato i club coinvolti nel caso Dybala.

La Joya, protagonista delle voci di calciomercato a causa della clausola rescissoria sulla quale si è accordato nella passata stagione con la Roma, potrebbe salutare i giallorossi nell’immediato. In mattinata, la notizia sulla decisione presa dalla società.

Calciomercato Roma: decisione presa sul futuro di Dybala, ribaltone sul futuro

Ribaltone sul futuro di Paulo Dybala, dopo i rumors che lo hanno riguardato in merito ad un futuro lontano dalla Roma.

Il calciomercato, a distanza di un anno dall’approdo di Dybala in Capitale, torna a vedere la Joya protagonista delle stesse voci. Lo scorso anno, nell’estate del 2022 e precisamente in questo periodo di luglio, Dybala firmò un accordo con la Roma per il contratto con i giallorossi, all’interno del quale è presente una clausola rescissoria.

Stessa clausola che, seppur dovesse essere esercitata, secondo le volontà della società e di Paulo Dybala pure, non cambierebbe nulla sul suo futuro. Perché Dybala resterebbe alla Roma, con o senza accordi diversi da quelli attuali. Le proposte arrivate al talento argentino campione del Mondo, per ora, sono state tutte rifiutate.

Mercato Roma, i club interessati a Dybala

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la clausola rescissoria di 12 milioni valida per i club all’estero, non avrà rilevanza per volontà dello stesso calciatore argentino e dei giallorossi. Ma le cose contrattuali, tra la Roma e Dybala, non cambieranno.

Non ci sarà alcun rinnovo, volendo fortemente comunque la Roma. Ribaltone perché, la stessa clausola, aveva alimentato non poche voci di calciomercato. Su di lui è forte l’interesse dei club sauditi, con l’Arabia Saudita che punterebbe tutto su Paulo Dybala. A provarci, in ogni caso, c’è anche Beppe Marotta per l’Inter che andrebbe a sostituire Correa e Lukaku col grande colpo Dybala, andando a piazzare Lautaro più avanti o Marcus Thuram nel ruolo inedito di centravanti, con la Joya alle spalle – quando il Toro dovrà rifiatare -.

Ultime Roma, quando scade la clausola di Dybala

La scadenza della clausola rescissoria di Dybala, valida all’estero, è fissata alla giornata del 30 luglio 2023. Dunque, da domani, non ci sarà più la possibilità di prendere Dybala per 12 milioni, i club sauditi e il Chelsea sono dunque avvisati. Per il rinnovo toccherà ancora attendere, la volontà di Tiago Pinto è quella di blindare Dybala, senza più la clausola. Per ora però i giallorossi possono stare tranquilli, Dybala non si muove da Roma. E la 10 lo aspetta.