L’allenatore lo caccia via: via libera Juve

La Juve fiuta l’affare e si muove in fretta: il pallino di Allegri può arrivare dopo il caos fra il calciatore e il suo allenatore.

Agenda ricca di impegni, la probabile cessione di Vlahovic, l’opportunità Lukaku e una serie di cessioni da chiudere in fretta.

La stagione della Juve è iniziata con una lunga lista di nodi da sciogliere, e Allegri lavora già sul campo in attesa delle pedine chieste a Giuntoli. Tutto dipenderà da due fattori. Il primo è relativo alle cessioni destinate a finanziare il mercato, il secondo alle opportunità che si presenteranno in questa fase.

Intanto, però, il tempo stringe, e almeno nei ruoli in cui è necessario intervenire, si punta a chiudere qualche innesto in grado di alzare il livello tecnico della squadra.

Alla Continassa le idee sono già chiare. Allegri vuole un centrocampista in grado di garantire muscoli e gol alla mediana, mentre in attacco bisognerà capire come sostituire Vlahovic in caso di addio. Il capitolo più importante è però quello relativo alle corsie esterne. L’arrivo di Weah non sarà l’unico e su entrambe le fasce si punta a dare la caccia ad una serie di pedine in grado di muoversi sia da esterni difensivi che da “quinti” di centrocampo. In tal senso lo staff di un calciatore avrebbe proposto il proprio assistito, e Allegri sarebbe intenzionato a chiedere a Giuntoli di chiudere in fretta.

Allegri e Giuntoli ci provano: in arrivo un esterno dalla Premier League

C’è una opportunità ghiotta che alla Juve starebbero valutando, e i tabloid inglesi la svelano, ricostruendo un retroscena che sarebbe un assist perfetto per Cristiano Giuntoli.

Arrivano infatti conferme su una rottura fra Unai Emery e Lucas Digne. Il tecnico avrebbe comunicato all’Aston Villa che il calciatore non rientra più nei piani, sottolineando inoltre a Monchi di non avere alcuna intenzione di valutare un suo possibile impiego nella prossima stagione.

Non è chiaro se si sia trattato di un vero e proprio strappo o di una scelta tecnica, ma l’obiettivo dell’allenatore è accelerare i tempi di una cessione.

La vicenda si arricchisce però di un particolare interessante. L’entourage dell’ex Roma, già sondato in passato dalla Juve prima del passaggio al Barcellona e poi al Psg, avrebbe proposto l’esterno ai bianconeri, pronti ad avviare una riflessione per capire come intervenire. La valutazione del 29enne di Meaux è di circa 15 milioni, troppi per il club bianconero. Ci sarebbe però l’opportunità di lavorare ai fianchi l’Aston Villa, deciso a cedere il calciatore in fretta. Allegri ci pensa, e i contatti potrebbero intensificarsi per mettere a disposizione del tecnico livornese un elemento spesso accostato alla Juve.