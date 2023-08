Calciomercato: quale futuro per Zaccagni? L’annuncio dell’agente

Annuncio a sorpresa dell’agente: svelato il desiderio di Zaccagni. Ecco quale sarà il suo futuro.

Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo la Lazio. Ecco tutti i dettagli in merito a questa trattativa. L’annuncio dell’agente spiazza i tifosi: messaggio chiaro e diretto anche al presidente Lotito, ecco cosa sta succedendo.

Il calciomercato regala sempre delle grandi sorprese. In questo momento, tra le società più attive c’è sicuramente la Lazio che dopo Kamada è pronta a chiudere anche altri colpi. Non solo in entrata, ci saranno delle novità anche per quanto riguarda i rinnovi di contratto di giocatori che hanno dimostrato il loro attaccamento alla maglia. Lotito è un uomo di parola e sicuramente non si tirerà indietro: dopo Luis Alberto è probabile anche un prolungamento per Mattia Zaccagni.

Calciomercato Lazio: rinnovo Zaccagni, le ultime notizie

Nel corso di un’intervista a TVPLAY, l’agente di Zaccagni Mario Giuffredi ha fatto il punto della situazione in merito alla trattativa con Lotito per prolungare il contratto con la Lazio del suo assistito.

Protagonista di una stagione fantastica, il calciatore è stato tra gli artefici della conquista del secondo posto e della qualificazione in Champions League del club capitolino. Le voci di mercato hanno interessato anche il ragazzo che è nel mirino di tantissime società.

La volontà di Zaccagni è proseguire la sua esperienza alla Lazio e molto presto ci sarà l’appuntamento per il rinnovo.

“Zaccagni? Bisogna avere la predisposizione anche del club. Con Lotito abbiamo inziato a parlare ma in questo momento è impegnato nella politica e nel calcio. Ha i suoi tempi e quindi non è facile chiudere il rinnovo in tempi rapidi. Però da parte nostra mettere l’impegno del chiudere l’affare, vuole rinnovare e stare alla Lazio. Io parlo con Lotito non ho altri referenti”.

Calciomercato: Lazio su Mario Rui? Le ultime

Oltre al rinnovo con la Lazio di Zaccagni, Giuffredi s’è soffermato anche sull’interesse dei biancocelesti per Mario Rui.

“Sarri è un grande estimatore di Mario Rui, me l’ha chiesto quando sono andato nel ritiro della Lazio, ma sta bene a Napoli. E’ uno dei giocatori più amati, non voglio portarlo via dal club. Il presidente s’è impegnato nel rinnovargli il contratto di un anno. L’interessamento di un club fa piacere ma non significa che deve andare via. Il presidente De Laurentiis s’è reso disponibile nel prolungare il contratto, il calciatore è felice ed ha un buon rapporto con l’allenatore”.