Roma, c’è il sì del Santos: Marcos Leonardo più vicino

Continua la trattativa sul fronte calciomercato tra Roma e Santos per l’acquisto di Marcos Leonardo: offerta accettata, la firma è più vicina

José Mourinho aspetta il centravanti e si augura di poterlo avere a disposizione il più in fretta possibile. In realtà, i Friedkin avrebbero in mente di acquistare due attaccanti per potenziare il reparto offensivo a disposizione dello Special One. Per diverse settimane, si è parlato insistentemente di Gianluca Scamacca.

Il bomber di Fidene viene da una stagione alquanto negativa in Premier League con la maglia del West Ham, complice un infortunio che gli ha impedito di esprimere a pieno il proprio talento. I giallorossi, dal canto loro, sarebbero disposti ad assicurarsi le prestazioni dell’ex Sassuolo in prestito con diritto di riscatto o obbligo condizionato. Gli ‘Hammers’, invece, preferirebbero ovviamente cedere l’attaccante romano a titolo definitivo, ecco perché l’Inter ha effettuato il sorpasso sulla Roma nei giorni scorsi.

I nerazzurri hanno avanzato una proposta da oltre 20 milioni di euro, rifiutata dal West Ham. Ad ogni modo, c’è la sensazione che le parti in causa possano riuscire a raggiungere la fumata bianca in breve tempo. E Scamacca? Il calciatore ha già accettato l’ipotesi di un trasferimento in quel di Milano, dove ritroverebbe l’amico Davide Frattesi.

Il desiderio principale del classe ’99 era tornare alla Roma, ma il club capitolino si è praticamente defilato e Scamacca, neanche a dirlo, non ha alcuna intenzione di rimanere col cerino in mano. Ecco che Tiago Pinto ha deciso di tuffarsi sulla pista che porta al nome di Marcos Leonardo, punta centrale di proprietà del Santos. Si tratta di un profilo giovane, che ha compiuto 20 anni lo scorso 2 maggio.

Il centravanti di Itapetinga rappresenta uno dei migliori prospetti brasiliani in circolazione ed è un pallino di Pinto, il quale lo segue a distanza da un po’ di mesi. Nelle scorse ore la Roma ha offerto 10 milioni di euro più 8 di bonus e il Santos avrebbe detto sì a tali condizioni economiche.

Calciomercato Roma, Marcos Leonardo in standby: la situazione

Dunque, Marcos Leonardo si starebbe avvicinando sempre di più ai giallorossi, ma servono ancora un po’ di giorni per chiudere la trattativa, che allo stato attuale sarebbe in una fase di standby. Il motivo è da ricondurre alla spinosa questione modalità di pagamento.

In tal senso, manca ancora l’intesa definitiva su questo dettaglio, che ovviamente non è da sottovalutare. Sarà fondamentale il lavoro di mediazione dell’agente Rafaela Pimenta. Il rischio che l’affare salti c’è, ma permane comunque un certo ottimismo.

In tutto ciò, rimane viva l’opzione Alvaro Morata, una pedina che Mourinho vorrebbe fortemente aggiungere alla rosa a prescindere dall’eventuale acquisto di Marcos Leonardo. Non è affatto da escludere che la Roma riprovi ad approfondire i dialoghi con l’Atletico Madrid a breve. Staremo a vedere.