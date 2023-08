Koopmeiners-Juve, Giuntoli chiude l’accordo

Cristiano Giuntoli ha messo gli occhi su Teun Koopmeiners e sembra ormai pronto a strappare il talento olandese all’Atalanta.

Un paio di mesi fa gli esperti di calciomercato erano convinti che si sarebbe scatenata una vera e propria asta per Teun Koopmeiners, senza dubbio uno dei migliori giocatori della scorsa Serie A. Il centrocampista olandese, acquistato nell’estate 2021 dall’Atalanta per circa 14 milioni di euro (a cui si sono aggiunti 10 milioni di bonus al raggiungimento delle 50 presenze), aveva messo in mostra le sue enormi qualità già nel corso della sua prima stagione in Italia.

Tuttavia l’esplosione vera e propria è arrivata nella scorsa annata: dieci reti messe a segno in Serie A e prestazioni sempre molto positive, tanto da richiamare l’attenzione di moltissimi big club italiani ed esteri. Proprio in queste ultime ore il nome di Koopmeiners è tornato protagonista dei rumors di calciomercato.

Il Milan, infatti, avrebbe bussato alla porta dell’Atalanta per provare a intavolare una trattativa per portare il giocatore alla corte di Pioli. Tra le varie formule proposte dai rossoneri c’è anche un possibile scambio con Charles De Ketelaere: l’ambiente di Bergamo e i consigli di Gasperini potrebbero infatti rilanciare il giovane belga che, però, approderà in nerazzurro in un’operazione slegata a quella dell’olandese.

Koopmeiners, ecco l’assalto Juve: trattativa avanzata

Tuttavia, sempre stando a quanto riferito da radio mercato, non ci sarebbe soltanto il Milan sul 25enne olandese. Anche la Juventus, infatti, è interessata da tempo al giocatore: le indiscrezioni rivelano che Giuntoli sarebbe pronto ad affondare il colpo. Come noto, il nuovo direttore sportivo bianconero si sta occupando delle cessioni dei vari esuberi. Dopo la sentenza UEFA che ha escluso la Juve dalla Conference League c’è bisogno di sfoltire la rosa, così da alleggerire molto anche il monte ingaggi.

Con i soldi ricavati dalle cessioni di Zakaria, Bonucci, Cambiaso e forse McKennie e Iling-Junior il Football Director della Juve potrebbe andare all’assalto di Koopmeiners. Una trattativa comunque non semplice, dato che l’Atalanta continua a chiedere tra i 35 e i 40 milioni di euro per il centrocampista olandese. Ecco perché la Juve potrebbe anche decidere di aspettare il 2024 per provare a prendere il giocatore a un prezzo più basso (l’intesa con l’Atalanta scade nel 2025, ndr).

Nel frattempo Giuntoli proverà a raggiungere l’accordo con il giocatore, che resterebbe quindi un altro anno a Bergamo. Allegri sarebbe ben felice di avere a disposizione un giocatore dalle grandi qualità tecniche come Koopmeiners, che può inoltre ricoprire tutti i ruoli del centrocampo grazie alla sua duttilità tattica. Una virtù, questa, che ingolosisce anche il Napoli, da sempre sul calciatore; ed i partenopei, potrebbero anche inserirsi nella lotta mercato.