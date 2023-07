Napoli, che regalo per Garcia: De Laurentiis prende un ex Juve

L’ex della Juventus potrebbe firmare a breve con il Napoli, regalo del presidente De Laurentiis agli azzurri.

Nonostante non sia ancora ufficiale la notizia dell’acquisto di Kim Min Jae da parte del Bayern Monaco, in casa Napoli sarà comunque necessario l’arrivo di un difensore, come hanno spiegato chiaramente anche Rudi Garcia e il ds Meluso in conferenza stampa.

Il coreano andrà via sicuramente e per ora sarebbe l’unico big visto che invece Victor Osimhen sarebbe felice di restare per almeno un altro anno. Preso anche il secondo portiere con il ritorno in azzurro di Pierluigi Gollini.

A proposito di partenze poi, c’è da capire la questione Zielinski quanto sia veritiera: i media vedrebbero un’offerta dall’Arabia Saudita davvero vantaggiosa per lui, ma il polacco continua a sentirsi azzurro a tutti gli effetti. Infine Lozano ha avuto un colloquio sul campo di allenamento proprio col presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Se il messicano non dovesse rinnovare, andrà via. L’ultima voce riguarda un interessamento da Los Angeles in MLS: 20 milioni al Napoli e contratto importante a lui, che diventerebbe il messicano più pagato di sempre.

Colpaccio Napoli, arriva un ex big della Juve

Probabilmente è proprio lì che i Partenopei interverranno a breve a meno di interesse da parte del Chucky di rinnovare presto. Lozano è arrivato in Campania nell’estate del 2019 firmando un quinquennale. Ovviamente gli azzurri hanno interesse nel cederlo ora per non perderlo a zero tra dodici mesi e si spinge per far trovare una soluzione rapida al classe ’95. In caso di addio, sembrerebbe che il Napoli abbia già pensato a come sostituirlo.

Secondo Il Mattino, gli azzurri sarebbero intenzionati a comporre una fascia destra da Nazionale, visto che con Matteo Politano comporrebbe il duo di esterni Federico Bernardeschi, attualmente in forza al Toronto FC di Insigne. 21 presenze e 3 gol nella stagione 2023 di MLS per lui che arrivò in Canada nel luglio del 2022. A 29 anni è giusta la voglia dell’esterno italiano di rilanciarsi e non potrebbe trovare di meglio al momento che la squadra campione d’Italia.

Secondo il quotidiano di cui sopra, parte dell’ingaggio di Bernardeschi lo pagherebbe il Toronto con i Partenopei interessati a pagarne solo una fetta. Sarebbe un’ottima soluzione considerando che arriverebbe comunque a Napoli un calciatore da 39 presenze con la Nazionale e campione d’Europa nel 2021.

Sicuramente tutti ricorderanno che si tratta inoltre di un ex Juventus. Gli azzurri farebbero un bel dispetto ai bianconeri se riuscissero a rilanciare in Italia il toscano che i bianconeri hanno preferito cedere un anno fa. Con la Vecchia Signora, il centrocampista esterno ha disputato tra campionato e coppe, 183 partite segnando 12 reti.