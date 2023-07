Calciomercato, saluta il Real Madrid: arriva in Serie A

Il Real Madrid ha costruito una rosa competitiva al massimo ricca di talento: ora dirà addio ad Ancelotti, vola in Serie A

Sarà una sessione estiva ricca di colpi di scena. Finora il mercato in Italia è stato molto fiacco, ma ora arriveranno innesti di qualità assoluta. Il talentuoso uruguaiano è pronto a dire addio nei prossimi giorni per vivere una nuova avventura suggestiva lontano da Carlo Ancelotti.

L’allenatore italiano gli ha dato la possibilità di imporsi già in Prima squadra al Real Madrid. Ha realizzato anche il suo primo gol in Liga diventando uno dei giovani più interessanti del panorama internazionale. Il suo futuro è dalla sua parte, ma ora c’è bisogno di qualcosa di nuovo per continuare il suo percorso di crescita. Al Real è molto difficile trovare vista la presenza di tanti campioni e giovani di altissimo profilo: il giovane attaccante ha bisogno di un progetto interessante che gli possa garantire continuità nella prossima stagione.

Calciomercato, pazza idea in Italia: saluta Ancelotti, pronto lo sbarco in Serie A

Ora il classe 2004 potrebbe andare via subito dal Real Madrid per una nuova avventura da urlo. Tutto cambia in poco tempo, ma visto lo spazio ridotto volerà altrove con la suggestione proveniente anche dalla Serie A.

Come svelato dal portale spagnolo fichajes.net, Alvaro Rodriguez è stato protagonista negli ultimi mesi anche con il Real Madrid diventando un’alternativa utile a Carlo Ancelotti per l’attacco dei blancos. Ora potrebbe trovare più spazio altrove dicendo addio al club spagnolo: tante le squadre interessate a lui con in pole anche l’Udinese. Attenzione alla folta concorrenza con Bayer Leverkusen, Benfica e Getafe, che proveranno a chiedere in prestito il giovane attaccante uruguaiano del Real Madrid.

La sua classe è fuori discussione: il centravanti ha grandi potenzialità, ma ha voglia di un progetto interessante per accumulare tanti minuti nell’arco della prossima stagione. Il suo spazio al Real è sempre molto ridotto: ora il suo obiettivo è quello di andare via in prestito per tornare protagonista nel giugno 2024. Una strategia di mercato ben chiaro con la Serie A che monitora da sempre talenti in giro per il mondo. L’Udinese potrebbe avere la meglio visto che ha saputo valorizzare da anni i gioielli grezzi portandoli a giocare competizioni importanti anche a livello internazionale.