Roma: colpo in attacco, si sblocca l’operazione e torna in Italia

La Roma continua a fare mercato per accontentare il proprio allenatore José Mourinho in vista della prossima stagione. Si sta chiudendo un nuovo acquisto in attacco per rinforzare la rosa.

Il giocatore non vede l’ora di tornare in Italia per rilanciare la propria carriera, adesso ci sono importanti notizie che possono portare ad una svolta per club e giocatore.

C’è una situazione di stallo da tempo, ma ora si può pensare di chiudere l’affare il prima possibile. Sono diverse le situazioni che si sono venute a creare.

Calciomercato Roma: nuovo acquisto in attacco

La Roma deve per forza intervenire in attacco in vista della prossima stagione. Perché si è trovato l’accordo per Belotti che resterà ma al momento è solo visto che Abraham a fine stagione ha subito un grave infortunio che lo terrà fuori fino al 2024 inoltrato. Ecco che quindi serve un nuovo bomber per i giallorossi che vogliono dare più soluzioni a Mourinho. Sono venuti fuori diversi nomi nelle ultime settimane e adesso c’è un aggiornamento importante per il futuro dell’allenatore.

Svolta decisiva che potrebbe arrivare già in queste prossime ore, visto che la società sta spingendo per trovare l’intesa giusta. Il giocatore sembra già pronto per vestire la maglia della Roma e ora serve soltanto l’intesa con la società che libererà il suo attaccante per lasciarlo tornare di nuovo in Italia.

Operazione in dirittura d’arrivo con una mossa che può definitivamente andare a sbloccare l’accordo tra le parti. Ora ci sono tutti i presupposti per far si che Mourinho venga accontentato con l’arrivo di un nuovo acquisto in attacco per la Roma nelle prossime ore.

Roma: Scamacca l’obiettivo, si sblocca l’affare

Roma sempre più vicina a Gianluca Scamacca. L’attaccante del West Ham è l’obiettivo principale della per il reparto offensivo. Il corteggiamento va avanti da tempo e ora è tutto pronto per la chiusura.

C’è la possibilità che l’affare Scamacca si sblocchi per la Roma perché La Gazzetta dello Sport parla di un prestito oneroso di 3-4 milioni di euro, più un obbligo di riscatto condizionato a presenze e alla qualificazione alla prossima Champions League.

Roma: non solo Scamacca, occasione Morata

Oltre a Scamacca la Roma sta aspettando anche delle novità dal possibile affare Morata. Perché l’attaccante spagnolo è una delle priorità di José Mourinho ma al momento le parti sono distanti. Perché l’Atletico Madrid non scende dai 20 milioni di euro e inoltre, il giocatore ne chiede 5 a stagione.

Per lui non si può sfruttare il Decreto Crescita visto che l’ultima volta è stato nel 2022 alla Juventus. Su Morata poi oltre alla Roma c’è grande concorrenza in Italia con Inter, Juventus e Milan, chi più avanti della Roma perché gioca la Champions e chi come la Juve perché è l’ex squadra del cuore di Alvaro. Per questo ora si accelera per Scamacca.