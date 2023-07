Calciomercato: torna in Serie A, giocherà con la Juventus

Si muove il calciomercato della Juventus: Giuntoli è a lavoro per rinforzare il centrocampo. Dopo Kessie, il ds è in pressing per un altro ex Serie A.

Attualmente in Premier League, il calciatore potrebbe lasciare l’Inghilterra per approdare alla corte di Massimiliano Allegri. Centrocampista intelligente, potrebbe fare a caso della rosa dei bianconeri. E’ uno di quei profili che piace e non poco, come caratteristiche, al tecnico bianconero che nel corso della sua esperienza ha sempre avuto a disposizione giocatori come lui. Ecco tutti i dettagli in merito a questo acquisto.

Novità in casa Juve riguardo il prossimo centrocampista. C’è la svolta riguardo il nuovo innesto in mezzo al campo. Messo da parte il nome di Kessie, che non è del tutto convinto della destinazione, Giuntoli ha sondato la disponibilità di un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano. Attualmente in Premier League, potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di un ritorno in Serie A: ecco tutti i dettagli in merito a questa trattativa di calciomercato. E’ un nome che sta già facendo discutere i tifosi bianconeri, questa ipotesi ha spiazzato tutti.

Calciomercato Juventus: colpo a sorpresa, la mossa di Giuntoli

Incredibile colpo di scena riguardo il calciomercato della Juventus. Ci sono delle novità in merito a questa trattativa. Il club in queste ore ha fatto un sondaggio per l’ex Serie A. Il calciatore ha già dato la sua disponibilità per un nuovo trasferimento in Italia, ecco tutti i dettagli in merito a questo acquisto.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, c’è stata una chiacchierata per quanto riguarda il possibile arrivo alla Juventus del centrocampista. Un nome nuovo che potrebbe arrivare nel caso in cui dovesse fallire l’affare Kessie. Il calciatore, attualmente in Inghilterra, starebbe valutando la situazione e potrebbe decidere di trasferirsi nuovamente nel nostro campionato.

Il colpo a sorpresa di Giuntoli è il centrocampista svizzero, ex Atalanta: il ds è pronto a portare alla Juventus Freuler. Il 31enne, di proprietà del Nottingham Forest, potrebbe lasciare l’Inghilterra per tornare in Serie A.

Freuler alla Juventus: i dettagli dell’operazione

Remo Freuler potrebbe lasciare il Nottingham Forest e andare alla Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto: Giuntoli ha chiesto info per il centrocampista svizzero, che in passato ha militato anche in Italia tra le fila dell’Atalanta. E’ un nome che spiazza gli stessi tifosi che sui social si sono già divisi. Dopo Kessie, un’altra ex conoscenza del calcio italiano potrebbe tornare utile al club bianconero e a Massimiliano Allegri che ha già fornito al club l’identikit del tipo di centrocampista di cui ha bisogno la Juve.