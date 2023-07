Serie A, doppio infortunio: stop lunghissimo, ecco quando torneranno

Doppia tegola per il club di Serie A che perde due calciatori. Bruttissima notizia per l’allenatore che dovrà far a meno di entrambi per questo avvio di stagione.

Pessime notizie per la squadra di Serie A. L’allenatore ha ricevuto la terribile comunicazione, adesso la società dovrà mettersi a lavoro per sostituire entrambi i giocatori infortunati. Servono nuovi rinforzi per il club che dovrà mettere a disposizione dell’allenatore una rosa di altissimo livello in vista di questa nuova stagione di Serie A.

E’ arrivata in serata la comunicazione da parte del club che ha reso noto i dettagli del doppio infortunio. Entrambi i calciatori salteranno l’avvio di stagione. Addirittura, uno di questi, è già stato operato a Villa Stuart: svelati i tempi di recupero.

Serie A: doppio annuncio sull’infortunio, tegola per il mister

Dall’infermeria del club giungono cattive notizie. C’è l’annuncio della società che ha reso noto i dettagli riguardo questo doppio stop. Una vera e propria tragedia per l’allenatore che adesso dovrà trovare un modo per sostituire entrambi in vista dell’imminente avvio di stagione.

Il tecnico chiederà un aiuto anche alla società che dovrà intervenire sul mercato per acquistare qualche altro elemento che possa raccogliere l’eredità dei due infortunati che salteranno buona parte della stagione.

Ecco l’annuncio riguardo il doppio infortunio in casa Cagliari con lo stop di Marko Rog e Gianluca Lapadula.

“Nel corso della partita amichevole contro la Roma Under 19, il centrocampista Rog ha riportato un infortunio. Gli accertamenti strumentali, a cui si è sottoposto il calciatore, hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore”.

Ennesimo infortunio per il centrocampista del Cagliari Rog che a causa di questo infortunio starà lontano dai campi per parecchio tempo. Discorso diverso per Lapadula che ha riportato un problema alla caviglia: ecco quando tornerà l’attaccante.

Cagliari news, infortunio Lapadula: quando torna, tempi recupero

Non solo Marko Rog, anche Lapadula ha subito un nuovo infortunio: l’attaccante del Cagliari salterà la prima parte di stagione. Una tegola per mister Ranieri che dovrà fare a meno del suo bomber per qualche mese. Il calciatore peruviano ha riportato un problema alla caviglia e s’è dovuto operare.

Quando tornerà Lapadula con il Cagliari dopo l’infortunio alla caviglia? Tempi incerti, da stabilire il rientro con il recupero previsto nel giro di uno, due mesi.