“Succede a tutti”: bordata a Bonucci

L’annuncio scatena il dibattito sui social: sulla rottura fra Bonucci e la Juve, voluta dal club, arriva un commento diretto.

Una chiacchierata, le notizie filtrate, poi la clamorosa notizia. L’era della BBC, che nell’ultimo decennio ha regalato alla Juventus successi guidati da una difesa d’acciaio, si è definitivamente conclusa.

Leonardo Bonucci è stato infatti messo alla porta senza troppe spiegazioni dal club. Al difensore da 500 partite, raggiunto dal nuovo direttore sportivo Leonardo Giuntoli e da Giovanni Manna, è stato comunicato che non farà più parte del progetto tecnico di Allegri. Poco importa quindi se la decisione sia stata presa da Allegri. Il club intende portare avanti una politica nuova, riducendo al minimo gli ingaggi onerosi per puntare sui giovani.

Ecco quindi che Bonucci si troverà ad allenarsi a parte, con la speranza di una ripensamento da parte del club che al momento sembra una opzione remota e soprattutto in grado di dividere i tifosi. Fra chi sottolinea i meriti del difensore, ribadendo che il trattamento riservatogli era da evitare, e chi sta invece sta dalla parte di Giuntoli e Allegri, i commenti si moltiplicano. Fra questi ne spicca uno che ha fatto molto discutere, perché riprende alcune dichiarazione del passato digerite male dal popolo bianconero.

Bonucci attende una chiamata: intanto arriva una critica diretta

In quel “Keep Going”, postato sui social da Bonucci durante un allenamento, c’è tutta la speranza di convincere la Juve a proporgli una nuova occasione per la prossima stagione. Fra gli obiettivi del difensore c’è infatti anche l’Europeo e una nuova chiamata con la maglia della nazionale e proprio per questo sarà fondamentale per lui guardarsi intorno per ascoltare altre richieste da squadre di Serie A.

Le voci sulla Lazio non trovano conferme dirette e neanche smentite nette ma intanto un dato sembra chiaro. Bonucci e la Juve difficilmente saranno legati anche nella prossima stagione, con buona pace di quella parte di tifoseria che ricorda ancora con delusione il suo passaggio al Milan. Fra i tanti commenti che giudicano corretta la decisione del club arriva una frase abbastanza dura direttamente da Twitter.

A digitarla è il giornalista Fabio Ravezzani, e il suo cinguettio ha raccolto diverse opinioni. “Succede a tutti, quando non sposti più gli equilibri”, è il breve ma diretto commento di Ravezzani, deciso a riprendere quella frase quasi virale che scandì il passaggio del calciatore al Milan nella stagione 2017-18.

Succede a tutti, quando non sposti più gli equilibri. #Bonucci #Juve — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) July 13, 2023

Il ritorno del classe 1987 in bianconero non fu accolto da tutti con soddisfazione, e c’è chi ancora non dimentica quella trattativa. L’unico dato certo però è che la sua lunga storia con la Juve si chiuderà in nome di una rivoluzione bianconera per certi versi necessaria, destinata a scrivere la parola fine ad una lunga storia. Questa volta in maniera definitiva.