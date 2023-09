Serie A: hanno convinto Thiago Motta, firma nel 2024

Importanti notizie di calciomercato che riguardano il futuro di Thiago Motta che attualmente è l’allenatore del Bologna e tante società in Serie A si sono fatte sotto per prenderlo.

Il tecnico vuole trascinare in questa stagione il club emiliano verso traguardi importanti ed è pronto a mettersi in gioco per provare anche a lottare per la zona Europa.

Il club è riuscito a trattenerlo quest’estate nonostante si siano fatte avanti società di grande livello per provare a prenderlo visto quello che ha dimostrato negli ultimi anni.

Calciomercato Serie A: accordo con Thiago Motta

Aggiornamenti di calciomercato che riguardano il futuro anche degli allenatori. Perché oggi si parla di Thiago Motta, che lo scorso anno ha fatto vedere grandi cose con il proprio club del Bologna. Tante le voci sul suo nome che hanno portato a pensare che potesse andar via per allenare una nuova squadra. Alla fine però niente da fare con la società che è riuscita a convincerlo a restare.

Oggi Thiago Motta ha costruito con la società un Bologna importante e si valutano diverse opzioni in vista della stagione che è appena iniziata. L’intenzione è quella di strappare un nuovo accordo per evitare società che si possano fiondare su di lui il prima possibile.

Bologna: rinnovo Thiago Motta, la scelta

Arrivano aggiornamenti da parte de La Gazzetta dello Sport che svela quello che può essere il rinnovo di Thiago Motta con il Bologna. Il tecnico italo brasiliano è in scadenza nel 2024 e ora valuta tutte le piste possibili. Pare che nelle ultime ore ci sia stato un incontro con il suo entourage e la dirigenza felsinea.

Sono iniziate quindi le trattative per il prolungamento del contratto di Thiago Motta con il Bologna, per evitare di mandarlo in scadenza di contratto il prossimo giugno.

Bologna: la decisione di Thiago Motta

Servirà un incontro tra Thiago Motta e il presidente Joey Saputo per provare ad accelerare la trattativa per il rinnovo dell’allenatore e allontanare le altre società italiane ed estere che stanno visionando il cammino in questi anni del tecnico.

Per evitare che il tecnico resti in scadenza e accetti le lusinghe di altre società servirà creare una squadra competitiva. Infatti, c’è la richiesta di Thiago Motta che vuole un Bologna ambizioso per essere convinto a restare. Inoltre, potrebbe essere inserita nel nuovo contratto una clausola pronta a liberare l’allenatore in caso di inserimento di un top club.