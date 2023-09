Calciomercato: Mendy in Serie A nel 2024, ok del Real Madrid

Il calciomercato è pronto a regalare tantissime sorprese in vista della prossima stagione. Arrivano nuovi aggiornamenti he riguardano ora il futuro di Mendy che può cambiare in maniera seria.

Il terzino francese del Real Madrid non rientra più nei piani del club spagnolo che ha ora intenzione di lasciarlo andare. Infatti, in Italia alcune società importanti iniziano a pensare a lui per il futuro.

Ci sono delle novità significative che riguardano il giocatore che è ora pronto ad una nuova sfida. Infatti, c’è la possibilità da parte di uno dei top giocatori di provare a chiudere un nuovo trasferimento.

Calciomercato: Mendy lascia il Real Madrid

Delusione in tutto l’ambiente per il possibile addio di Ferland Mendy che è stato escluso dal Real Madrid per i piani del futuro, ma anche del presente. Perché il terzino francese aveva raggiunto l’intesa con il club spagnolo per partire e andar via. Non sono arrivate le giuste offerte e per questo motivo ora resta, ma da emarginato. Al momento ancora nessuna presenza per lui con Ancelotti che non lo considera.

In questi anni in Spagna Mendy ha vestito la maglia del Real Madrid per 133 volte in tutte le competizioni, mettendo a segno 5 gol e 10 assist. Ci si aspettava di più ad un certo punto per il giocatore che nel 2019 è arrivato dal Lione per circa 50 milioni di euro. Ora però è pronto ad andare via per una cifra davvero inferiore rispetto a quella del suo acquisto di qualche anno fa.

Real Madrid: Mendy dice addio, le cifre per la Serie A

Sembra ormai terminata l’avventura di Mendy con il Real Madrid e il giocatore sembra già alle prese con i piani per il futuro. I tanti infortuni hanno condizionato il cammino del giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2025 e già il prossimo anno può andar via.

In questa sessione di calciomercato da poco conclusa il Real Madrid chiedeva circa 40 milioni per lasciar partire Ferland Mendy e per questo non c’è stato nulla di concreto. Ora spunta l’occasione in Serie A per lui.

Serie A: occasione Ferland Mendy

Il Real Madrid ha visto la crescita del giovane Fran Garcia e il probabile ingaggio di Alphonso Davies spingono via Mendy dal Real Madrid. Due indizi che fanno capire che con il francese è finita. In Serie A Juventus, Inter e Milan possono pensare di far partire l’assalto per Ferland Mendy.