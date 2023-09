Calciomercato: sogno Inter, uno svincolato ha scelto la Serie A

Non è ancora concluso il calciomercato per i club italiani perché ci sono ancora tantissime occasioni dal mercato svincolati che possono tornare utili in vista delle prossime settimane.

Aggiornamenti che riguardano il futuro del giocatore che è pronto ad approdare in Italia. Dopo diversi mesi senza squadra e alcune offerte rifiutate sembra essere arrivata la scelta definitiva.

Intanto, c’è un sogno Inter che è stato coltivato in queste ultime settimane e per questo ora arrivano delle decisioni più che importanti riguardo la scelta che ha fatto il club.

Calciomercato svincolati: occasioni in Serie A

Ci sono diversi giocatori di grande qualità che si ritrovano al momento senza una squadra. Molti di questi che hanno giocato in Italia o che ci vorrebbero giocare, altri tornare. E’ il caso di alcuni profili molto interessanti che in vista di queste prossime settimane possono trovare dei nuovi accordi per giocare nuovamente in Serie A. Una situazione che interessa da vicino anche i migliori club italiani.

Perché sono diverse le squadre che si sono fatte avanti per capire come andrà a finire la situazione di calciomercato per alcuni giocatori che si ritrovano dopo mesi ancora senza squadra. Una possibile soluzione che potrebbe arrivare nelle prossime ore in merito a quello che potrebbe determinare il futuro del giocatore e del club come l’Inter.

Ma non solo i nerazzurri sono attivi sotto questo mercato. Ci sono anche altri profili che guardano attentamente ciò che potrebbe accadere nei prossimi giorni. Bisognerà capire come si evolverà la situazione per il Tucu Pereyra che ora è pronto ad una nuova sfida.

Inter: sogno per Pereyra

Roberto Pereyra detto anche il Tucu ha sognato l’Inter per diverso tempo in questi mesi. I nerazzurri ci hanno pensato seriamente ma alla fine sembrano aver scelto Klassen per il centrocampo come colpo last minute. Adesso sono a lavoro i nuovi agenti di Pereyra che ha già rifiutato il Besiktas, da capire le altre possibili destinazioni che ora avrà in Italia.

Serie A: Pereyra pronto a decidere

Non soltanto l’Inter si è interessata a Roberto Pereyra in questi mesi, ma anche altre società italiane come Fiorentina e Torino. Il sogno è anche quello della Sampdoria di potarlo in Serie B, così come l’Udinese di firmare per un altro anno un nuovo contratto fino al 2024. La decisione finale arriverà dal giocatore in base alle offerte ufficiali che riceverà nei prossimi giorni.