Disastro Italia: così va fuori anche dagli Europei

Sono giorni decisivi per la nuova Italia di Luciano Spalletti che prende le redini in mano della Nazionale dopo l’addio di Roberto Mancini, ora è un momento chiave per i prossimi Europei.

Situazione non facile da gestire questa per la Nazionale che si ritrova a dover giocare due partite in pochi giorni ed entrambi piuttosto decisive per il proseguo della stagione.

C’è una situazione che ora riguarda da molto vicino quello che sta accadendo alla Nazionale perché la classifica si fa sempre più complicata in vista delle qualificazioni a Euro 2024.

Italia: Spalletti chiama alla scossa

Novità importantissime per l’Italia di Spalletti che è pronta a dimostrare il suo reale valore in questi prossimi giorni. La Nazionale vuole dare una scossa alla classifica del girone di qualificazione Europei 2024 e allo stesso tempo trovare la migliore soluzione dal punto di vista del gioco. Il nuovo allenatore è arrivato e sembra già essere entrato nella testa dei giocatori. Per questo motivo sono state già prese delle scelte molto importanti.

Intanto, in vista dei prossimi impegni, la Nazionale scoprirà a che punto è e se riuscirà a raggiungere la qualificazione agli Europei prossimi del 2024. Perché al momento l’Italia si trova più indietro in classifica con soli 3 punti in 2 partite e delle gare da recuperare perché è stata impegnata in Nations League. Il primo posto sembra sempre più difficile perché la Nazionale inglese vola, ma presto sapremo di più.

Perché non c’è più possibilità di sbagliare per l’Italia di Spalletti che ora vuole dare subito la sua scossa dopo quanto accaduto in questi mesi precedenti sotto la gestione di Mancini.

Qualificazioni Euro 2024: Spalletti per evitare il disastro

Dopo l’addio inaspettato di Roberto Mancini che ha abbandonato la nave per i tanti milioni dell’Arabia Saudita, che la FIGC ha scelto il nuovo ct Luciano Spalletti per risollevare la Nazionale ed evitare il disastro. Perché le prossime due partite saranno più che decisive.

L’Italia rischia di fare i conti con il rischio di qualificazione a Euro 2024 se non dovesse ottenere due vittorie con Macedonia del Nord e Ucraina. La Nazionale si ritrova a 3 punti dietro proprio a una di queste due squadre e per questo motivo ora serve una svolta.

Italia: Spalletti punta alla vittoria

Si punta alla vittoria per l’Italia contro la Macedonia prima e poi l’Ucraina con l’incubo di un’altra eliminazione. Ma Spalletti è entrato con il piede giusto a Coverciano e vuole lasciare il segno.