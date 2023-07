Calciomercato, clamoroso Mourinho: può lasciare la Roma

L’arrivo di Mourinho alla Roma ha riportato tanto entusiasmo con la vittoria della Conference, ma ora tutto si è rotto improvvisamente

La sua leadership è fuori discussione, ma in casa Roma è successo qualcosa di incredibile nelle ultime ore con la rottura totale tra le parti. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2024, ma ora l’entusiasmo sembra essere svanito dopo due stagioni alla guida della compagine capitolina.

Un momento decisivo per il futuro di Josè Mourinho. L’allenatore portoghese è sempre considerato un allenatore top per le big d’Europa, ma lui ha preferito di restare in sella alla Roma. Nelle ultime ore qualcosa si è rotto all’interno del gruppo lavoro per un possibile addio che era già nell’aria da tempo. L’urgenza è quella di arrivare ad un attaccante il prima possibile con Abraham che tornerà a disposizione soltanto nel 2024. Ora in attacco solo con Belotti, il portoghese avrebbe invocato a gran voce un’alternativa di alto profilo.

Calciomercato, rottura totale Mourinho: cos’è successo a Roma?

La tregua è quasi finita nella Capitale. Pochi minuti fa è venuta a galla un’autentica bomba di mercato per quanto riguarda l’allenatore portoghese della Roma, Josè Mourinho, che non sembra essere più tranquillo all’interno del gruppo di lavoro giallorosso.

Pochi minuti fa il portale Cronache di Spogliatoio ha rivelato un’indiscrezione davvero incredibile sul futuro di Josè Mourinho. L’allenatore portoghese avrebbe rotto i rapporti con il dirigente Tiago Pinto: i loro contratti sono entrambi in scadenza nel 2024. Al momento ci sono differenti punti di vista: da una parte Mou vorrebbe un attaccante e nell’ultima amichevole l’ha fatto intendere senza cambiare Belotti.

Il suo obiettivo numero uno per rinforzare l’attacco sarebbe Morata più di Scamacca, ma la società giallorossa vorrebbe prima piazzare il difensore brasiliano Roger Ibanez per ricavare tanti milioni dalla sua cessione.

Ormai Mourinho non si sente più rappresentato da Tiago Pinto, ma quest’ultimo non ama più la comunicazione dell’allenatore portoghese. Una rottura totale ad un anno dalla scadenza dei rispettivi contratti: ora la proprietà della Roma dovrà chiarire un po’ di cose per andare avanti con il progetto. Un momento decisivo per programmare il futuro della società giallorossa che non si limiterà a questa stagione. Quali saranno i piani per lottare per lo Scudetto? Tutto l’ambiente capitolino, si sa, pretende davvero tanto per tornare a competere per il campionato italiano.