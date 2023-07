Stop Inter e via libera Juve: scambio con Rovella

Stop Inter e via libera Juve. Il mercato della Juventus prende il volo con il ritorno dagli Stati Uniti di Cristiano Giuntoli. A breve attese novità.

Non si vive di solo Lukaku dalle parti della Continassa. La prima Juventus di Cristiano Giuntoli ha intenzione di presentarsi con diverse facce nuove in vista della prossima stagione. Dal momento che non è rimasto molto tempo, occorre fare in fretta.

E se tutti i reparti saranno interessati dall’opera di ristrutturazione che ha in progetto di realizzare il nuovo direttore tecnico bianconero, il centrocampo sembra essere la zona di campo più battuta in questo momento in sede di calciomercato. Dopo giorni dedicati alla serrata trattativa tra Juventus e Barcellona per il centrocampista ivoriano Franck Kessié, un nome nuovo appare all’orizzonte del mercato bianconero.

Pertanto, in questa fase, sembra proprio che Giuntoli stia giocando, contemporaneamente, su due tavoli, due importanti profili, entrambi funzionali al centrocampo di Massimiliano Allegri. Il profilo di Franck Kessié potrebbe essere perfetto per sostituire il mancato arrivo di Sergej Milinkovic-Savic, conquistato dalle irrinunciabili proposte provenienti all’Arabia Saudita, nonché un elemento di qualità e quantità considerando anche le condizioni fisiche di Pogba non ancora disponibile al 100%.

Accanto all’ivoriano potrebbe presto comparire un esterno sinistro brasiliano che potrebbe essere una valida alternativa a Kostic nel 3-5-2 che Massimiliano Allegri sta disegnando addosso alla sua Juve.

Via libera Juve: arriva Carlos Augusto!

Giuntoli lo ha preso di mira a mesi poiché trattasi di quello che solitamente viene definito come un pallino. Ebbene Carlos Augusto, esterno sinistro brasiliano, classe 1999, di proprietà del Monza, è un pallino del nuovo direttore tecnico della Juventus che ne ha fatto un suo obiettivo primario e che intende portare a Torino.

La concorrenza sul laterale brasiliano non manca di certo ed è, come al solito, l’Inter di Beppe Marotta la rivale più pericolosa alla corsa all’acquisto. La società nerazzurra ha però qualche problema da risolvere prima di sferrare l’attacco decisivo a Carlos Augusto. In quel ruolo, infatti, l’Inter ha già Dimarco e Gosens. La società nerazzurra dovrebbe cedere prima l’esterno tedesco.

La Juventus e Giuntoli allora provano a giocare d’anticipo con il Monza e mettono sul tavolo Soulé come contropartita tecnica. Il Monza, a quanto è dato sapere, avrebbe presentato una controproposta che ha in Nicolò Rovella la contropartita preferita. Il giovane centrocampista bianconero, nello scorso campionato, ha indossato la maglia del Monza, disputando un’ottima stagione.

Proprio in virtù di quelle prestazioni offerte con la maglia del Monza, la Juventus ed Allegri intendono tenersi stretto Rovella, con la ferma intenzione di farlo maturare a Torino, non altrove. Kessié + Carlos Augusto, la Juventus inizia a prendere forma. E a volare.