Clamoroso in Serie A, lite furiosa con il ds: va via subito

La Serie A vive continui stravolgimenti che possono cambiare l’inizio del campionato per i club importanti.

Ci sono ancora delle situazioni irrisolte che le società ora stanno provando a mettere a posto per costruire una stagione vincente tutti insieme. In molti casi ci sono frizioni che si portano avanti da tempo che non riescono ad essere risanate come vorrebbe la dirigenza e non sono da escludere cambi di direzione che, però, possono mettere fortemente a rischio la stabilità della squadra.

La Serie A si avvia verso l’inizio della stagione e le big devono ancora completare le rispettive rose. Questo sta creando caos e difficoltà nella gestione dei rapporti interpersonali.

Serie A, si rischia il clamoroso caos: cosa succede

La Serie A rischia stravolgimenti importanti nel corso delle prossime ore. Le big stanno iniziando a costruire rose sempre più forti e pronte per la nuova stagione che sta per iniziare, con l’unico obiettivo di competere ad altissimi livelli e vincere trofei importanti. La passata stagione ha lasciato sicuramente scorie in ogni società e in molte hanno deciso di cambiare per avviare nuovi progetti.

Il campionato è ormai alle porte ma il calciomercato non è ancora decollato come avrebbero voluto tutti gli allenatori.

Secondo le ultime indiscrezioni, in Serie A può saltare la panchina della big dopo una lite interna.

Roma, lite furiosa Mourinho Tiago Pinto

In casa Roma c’è un vero e proprio caos intorno alla figura di José Mourinho. Il tecnico portoghese ha deciso di restare in giallorosso ma con la promessa di avere una rosa pronta, forte e capace di lottare ad alti livelli per vincere lo Scudetto o quantomeno tornare nelle prime quattro.

Mourinho non è affatto felice del calciomercato della Roma e ora vuole vederci chiaro. Secondo quanto riferisce “Cronache di Spogliatoio“, infatti, c’è aria di crisi e di rottura totale tra il tecnico e Tiago Pinto.

La rosa della Roma non è completa e secondo il portale, ora, c’è la possibilità che uno dei due debba andare via. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra Mourinho, Pinto e i Friedkin per capire se ci sono le basi e le condizioni di andare avanti insieme.

Roma: Mourinho o Pinto, uno va via

In casa Roma ora c’è caos e va presa una decisione: Mourinho o Tiago Pinto vanno via. Il rapporto tra i due è ai minimi storici, quasi non si parlano nemmeno più e il portoghese chiede garanzie per restre.

Dall’altra parte, Tiago Pinto crede di star facendo un buon lavoro e di dover solo perfezionare la rosa. Sarà decisivo l’incontro che avvverrà nei prossimi giorni per chiarire la posizione di entrambi e della Roma.