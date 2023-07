De Paul in Serie A, scelta fatta: svelata la destinazione

Scelta fatta per il centrocampo, De Paul spinto in Serie A con la destinazione svelata dall’estero in merito al centrocampista argentino.

L’ex Udinese che nel corso degli ultimi anni è stato fortemente accostato a molti dei club italiani, può tornare ora in Serie A, per giocare in un club ai vertici della classifica.

Nelle sue intenzioni ci sarebbe quella di giocare in Champions League o comunque in una delle competizioni europee, lottando per i primi posti in classifica. L’Atletico Madrid dunque potrebbe separarsi anzitempo da Rodrigo De Paul, un club italiano però dovrà versare nelle casse dei Colchoneros una cifra importante, come richiesto dal club spagnolo stesso.

Calciomercato, colpo in Serie A: scelta fatta dall’Atletico Madrid

Colpo in Serie A, l’idea porta a Rodrigo De Paul, dopo le vicissitudini che stanno riguardando l’Atletico Madrid.

Un intreccio, quello di mercato, che sta riguardando il club dei Colchoneros, con un ritorno in Serie A che è legato a Rodrigo De Paul. Il giocatore ex dell’Udinese è finito ai margini del progetto dell’Atletico Madrid, considerando quelli che sono i rumors sul futuro del club.

Al centro delle voci di mercato per l’Atletico, c’è quella di Marco Verratti come nuovo centrocampista dei Colchoneros. E di riflesso, a liberargli il posto, potrebbe essere proprio Rodrigo De Paul che continua a piacere in Serie A. E tra le idee per il suo futuro c’è quello della Roma, che potrebbe – nello scacchiere di Mourinho – inserirlo nelle diverse posizioni della trequarti offensiva.

Mercato Roma, De Paul pista ancora aperta: le ultime

Secondo quanto riferito da Fichajes.net, De Paul potrebbe separarsi dall’Atletico Madrid, con scelte già fatte per il centrocampo del club della Liga.

L’ex Udinese continua ad essere l’oggetto del desiderio in Serie A e, considerando le scelte prese da Inter e Milan per il proprio centrocampo, a puntare sull’argentino potrebbe essere il club del connazionale Dybala. I due campioni del Mondo con l’Argentina, all’ultimo Mondiale in Qatar, potrebbero ritrovarsi in giallorosso.

Ultime Roma, le cifre del colpo De Paul

Secondo quelle che sono le informazioni che arrivano dall’estero, De Paul arriverebbe in Italia solo attraverso un tipo di operazione. Ed è quella legata al prestito con opzione di riscatto, con cifre già fissate. L’Atletico Madrid, per vendere De Paul, non calerà le proprie richieste economiche. Il suo valore di calciomercato è di almeno 20-25 milioni di euro.