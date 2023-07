Mbappe, accordo trovato col Real: le cifre

Kylian Mbappe sarà un attaccante del Real Madrid. Il lunghissimo corteggiamento ha portato al frutto sperato e ora c’è l’accordo

Ormai sembra tutto indirizzato verso una felice conclusione: Kylian Mbappe è sempre più vicino al Real Madrid. Il fenomeno francese dovrà prendere l’eredità di Karim Benzema, con la prospettiva di portarsi a casa qualche Pallone d’Oro. Questa volta il Psg non può fare nulla per opporsi alla trattativa.

Nella storia del calcio quasi tutti i più grandi attaccanti sono passati per almeno una stagione a Madrid. Il Real è da sempre a squadra più prestigiosa del mondo, con quelle 14 Champions League/Coppe dei Campioni a testimoniare una superiorità che ovviamente non è nemmeno solo spagnola. In tutto il pianeta la squadra più conosciuta è proprio quella dei Blancos, che hanno saputo rinnovare la propria immagine nel corso dei decenni pescando sempre i campioni più lucenti del firmamento calcistico.

Da Puskas, Di Stefano, Gento a Ronaldo, Zidane, Raul, Figo, fino ad arrivare a CR7 e Benzema. La lista sarebbe ovviamente lunghissima ma anche solo un piccolo accenno fa capire di che portata di stelle stiamo parlando. Al giorno d’oggi, con Messi finito in America, la figura prominente è di certo quella di Kylian Mbappe. L’asso del Psg ha già vinto un Mondiale con la Francia a 20 anni da compiere ed è andto vicinissimo al bis lo scorso dicembre.

Con la maglia dei parigini ha vinto tutto in patria ma non è riuscito ad andare oltre la finale di Champions del 2020. Proprio per questo sarebbe arrivato il momento di cambiare aria.

Mbappe ha l’accordo con il Real Madrid: si può chiudere già nelle prossime settimane

Su Mbappe c’è da tempo immemore il pressing del Real Madrid. Dopo la partenza di Benzema in direzione Arabia Saudita, al Santiago Bernabeu vorrebbero il suo naturale erede e connazionale. L’assalto di un paio d’anni fa terminò con l’ingresso in campo di Macron al fianco di Al-Khelaifi e un rinnovo di contratto davvero choc. Praticamente 300 milioni al #7 e un potere assoluto.

La scadenza di quell’accordo è datata 2024 e adesso di estendere il legame per altre stagioni non è più nei desiderata di Mbappe. Il Psg ha chiesto al suo pupillo di rinnovare o di trovare una soluzione già questa estate. La soluzione è ovviamente il Real, che secondo gli spagnoli di Defensa Central ha trovato l’intesa con il classe ’98 sulla base di uno stipendio fisso di 30 milioni a stagione, più altri 20 di bonus (facilmente raggiungibili) e altri 90 derivanti da sponsor.

Adesso resta solo da convincere i transalpini e la proprietà qatariota. Anche lì ci vorranno parecchi soldi ma di certo Florentino Perez non se ne farà un problema.