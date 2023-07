Calciomercato Roma, nuovo club per Dybala: l’annuncio in diretta

Roma spiazza, annuncio in diretta sul futuro di Paulo Dybala: svelata la sua prossima destinazione, l’argentino è vicino all’addio.

Roma: quale futuro per Paulo Dybala

Nel contratto dell’ex Juventus sono presenti alcune penali che permetterebbero al giocatore di anticipare il suo addio dalla Capitale attraverso il pagamento di una clausola rescissoria, valida sia per l’estero che per l’Italia.

Al momento, non ci sono notizie certe riguardo la permanenza a Roma di Paulo Dybala che non ha ancora sciolto le riserve. A mettere benzina sul fuoco, anche le dichiarazioni di Thiago Silva che ha parlato di un forte interesse del Chelsea per Dybala.

Clausola Dybala Roma: come funziona? Chelsea sullo sfondo

Dybala ha un contratto con la Roma fino al 2025 con due clausole che permetterebbero al giocatore di liberarsi dal club giallorosso. Un modo, questo, per avere maggiore libertà di scelta nel decidere il suo prossimo club.

Quali sono le clausole di Paulo Dybala alla Roma? La prima è di 20 milioni di euro e vale solo per i club italiani. La seconda, invece, è di 12 milioni ed è valida solo per i club stranieri. Nelle scorse settimane il club ha avviato i primi contatti per ridiscutere del contratto ed eliminare entrambe le clausole anche se ad oggi non ci sono notizie certe. E a far crescere la tensione, tra il popolo giallorosso, anche le dichiarazioni di Thiago Silva che ha aperto le porte all’arrivo al Chelsea di Paulo Dybala.

Dybala al Chelsea, la confessione di Thiago Silva scuote la Roma: ecco tutti i dettagli

Presente al Gp di Gran Bretagna a Silverstone, Thiago Silva è stato intercettato da Sky Sport. Il difensore del Chelsea ha svelato alcuni retroscena relativi al calciomercato del Chelsea. In particolar modo s’è soffermato su Paulo Dybala che è un obiettivo concreto dei Blues che sono alla ricerca di un giocatore come l’argentino.

“Ho chiesto a Paulo se tutto ciò fosse vero, non ha voluto rispondere. Ci sono delle notizie riguardo l’arrivo al Chelsea di Dybala. Vediamo. A me piacerebbe, è un fuoriclasse. Aiuterebbe tantissimo la squadra”.