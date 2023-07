Calciomercato Milan, salta Morata: Pioli ha scelto l’attaccante

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante in vista della prossima stagione, visto che il solo Olivier Giroud non potrà ancora portare sulle proprie spalle il peso del reparto offensivo di Stefano Pioli.

Per questo motivo Furlani e Moncada in questo calciomercato avrebbero iniziato a valutare alcuni profili interessanti ed anche di un certo spessore con i quali accontentare le richieste del tecnico italiano, aggiornando ed aggiungendo sempre più nomi alla loro -già folta- lista.

Fra tutti il preferito sembrava potesse essere Alvaro Morata, ma negli ultimi giorni la pista che portava all’attaccante dell’Atletico Madrid si è terribilmente complicata per il Milan. Per questo motivo, stando alle ultime notizie, Pioli avrebbe subito fatto un nome nuovo alla sua dirigenza, indicandolo come l’alternativa ideale col quale andare a rinforzare l’attacco rossonero a fronte delle difficoltà riscontrare nell’ingaggiare Morata.

Milan, Morata si complica: ecco chi al posto dello spagnolo

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che dopo aver chiuso già tre colpi, in attesa del quarto che sarà Christian Pulisic, si sta ora concentrando per mettere a disposizione di Stefano Pioli una nuova prima punta con la quale andare a completare il reparto offensivo dei rossoneri.

All’inizio si credeva che il giocatore ideale sul quale puntare per raggiugnere questo obiettivo fosse Alvaro Morata, ma la pista che portava il Milan dall’attaccante dell’Atletico Madrid si è terribilmente raffreddata dopo la presa di posizione dei Colchoneros, che per lasciar partire l’attaccante spagnolo hanno addirittura preteso 20 milioni di euro. Difronte a cifre del genere Furlani e Moncada hanno immediatamente fatto dietrofront, iniziando a valutare anche altri profili, posando l’attenzione su uno in particolare che proprio come Morata è nazionale spagnolo ed arriverebbe dalla Liga, nome che in realtà già in passato è stato accostato alla formazione di Stefano Pioli.

Stando infatti a quanto ripotato da Fichajes.net, in alternativa a Morata il Milan potrebbe decidere di puntare su Ferran Torres del Barcellona in questo calciomercato.

Il Milan su Ferran Torres: pronta offerta per il Barça

Il nome nuovo, che poi tanto nuovo in realtà non è, per l’attacco del Milan è quello di Ferran Torres del Barcellona. In uscita dal club blaugrana, Furlani e Moncada avrebbero messo gli occhi sul giovane attaccante spagnolo al punto che avrebbero anche pronta un’offerta da mettere sul tavolo del Barça.

Stando a fichajes.net, infatti, il Milan potrebbe offrire 20 milioni di euro per riuscire a portare in Serie A Ferran Torres, cifra che però potrebbe non accontentare il Barcellona che, invece, secondo dati Transfermarkt, valuta l’esterno spagnolo almeno 30 milioni.

Ferran più idea per la fascia: ecco il Milan chi vuole come punta

Qualora il Milan dovesse affondare il colpo per Ferran Torres, lo spagnolo arriverebbe a Milanello più da esterno destro titolare che da prima punta, ed è dunque per questo motivo che i nomi che si stanno facendo per il ruolo di attaccante dei rossoneri sono diversi.

Complicatesi l’opzione Morata, dunque, in questo calciomercato il Milan sarebbe pronto a puntare o su Taremi del Porto, che però è extra comunitario, o su Gianluca Scamacca del West Ham, sul quale ci sarebbe però anche la forte concorrenza della Roma.