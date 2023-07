Calciomercato Lazio: Sarri ha deciso, ecco l’alternativa a Berardi

Arrivano nuove indiscrezioni riguardo il calciomercato della Lazio. Il club biancoceleste è pronto a chiudere per l’arrivo del talento italiano, Sarri decisivo.

La Lazio si prepara ad affrontare la prossima Champions League. Il secondo posto in classifica dello scorso anno ha garantito ai biancocelesti la partecipazione alla prossima competizione europea. Lotito è pronto ad intervenire nel calciomercato per allungare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri che ha già fatto delle richieste al suo presidente in merito ai prossimi colpi da fare.

La Lazio ha identificato il prossimo obiettivo di calciomercato. Nel caso in cui non dovesse concludersi l’operazione Domenico Berardi con il Sassuolo, il club di Claudio Lotito ha già scelto il prossimo attaccante. Ecco tutti i dettagli riguardo questo affare.

Calciomercato: accordo con la Lazio, Sarri sblocca l’affare

Domenico Berardi è il grande sogno di calciomercato della Lazio. Non sarà facile strappare il giocatore al Sassuolo con Lotito che dovrà trovare un’intesa con l’amministratore delegato Carnevali che prima di liberarsi del suo capitano vuole delle garanzie riguardo anche il sostituto del giocatore.

Ecco perché, al momento la richiesta del Sassuolo per Berardi è di 25 milioni di euro. Una cifra considerata eccessiva da Lotito che per questa ragione ha già chiesto al suo allenatore di stilare una lista di eventuali alternative. Al momento non c’è molto ottimismo riguardo il buon esito della trattativa anche se il giocatore spinge per andare a giocare in una big la prossima stagione. Intanto, la Lazio ha già individuato l’alternativa al calciatore: è una scelta di Sarri.

Il piano B per i biancocelesti è rappresentato dal campione d’Italia. Sarri vuole portare alla Lazio Politano che ha una valutazione di 15 milioni di euro. Il calciatore può lasciare Napoli e approdare in una piazza come quella biacoceleste che potrebbe permettere al giocatore di trovare maggiore spazio.

Politano alla Lazio: ultime notizie di calciomercato

Secondo quanto riportato da Sportitalia, la Lazio ha messo gli occhi su Politano in caso di mancato accordo per Berardi. Il club romano sta cercando di rinforzare la rosa per la prossima stagione ed ha puntato anche l’esterno azzurro che può lasciare Napoli in questo calciomercato estivo 2023. Se l’arrivo di Politano alla Lazio dovesse concretizzarsi, l’esterno italiano avrebbe la possibilità di rilanciare la sua carriera e giocare da protagonista anche la prossima Champions League. Tutto però dipenderà da Claudio Lotito: toccherà al patron biancoceleste decidere, se investire i suoi capitali per prendere dal Sassuolo Berardi o portare alla Lazio Politano dal Napoli per 15 milioni. Sullo sfondo, infine, anche altre ipotesi low cost come Orsolini.