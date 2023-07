Emanuela Folliero, il bikini esalta le sue curve: fans su di giri

Quella che per 28 anni è stata il volto ufficiale di Rete 4, si mostra ancora in splendida forma: curve mozzafiato

Chi l’ha detto che la bellezza e il fascino possano e debbano essere caratteristiche esclusive delle donne più giovani? Entro certi limiti, che almeno due notissimi personaggi molto cari al pubblico maschile hanno reso validi anche ben oltre i 50 anni, se una donna è bella lo è sempre.

Se scatena sogni proibiti o semplice ammirazione per un tempo che sembra scorrere lentamente rispetto all’inesorabile avanzare della carta d’identità, poco cambia. C’è solo da togliersi il cappello.

E sono in molti a farlo nei confronti di Sabrina Salerno, oggi 55enne, ed Emanuela Folliero, addirittura classe 1965, che ancora spopolano sul web con degli scatti che hanno ben poco da invidiare a quelli delle più giovani colleghe. Le quali, tra 20 o anche 30 anni o anche 40 anni, saranno idealmente chiamate a dimostrare di essere ancora affascinanti e sensuali come le due icone sexy degli anni 80-90.

‘Provateci, se ne avete il coraggio‘, sembrano silenziosamente dire le due continuando a condividere sui loro profili social delle foto piccanti, quasi osé, che normalmente una over 50 non potrebbe permettersi di postare. Ma loro sì. Perché sono delle autentichee fuoriclasse. Più che esplicativo, in questo senso, il commento rilasciato da uno dei 315mila followers dell’ex ‘Signorina Buonasera‘ di Rete 4 sotto l’ultima foto postata su Instagram.

Emanuela Folliero, ancora ‘illegale’ a 58 anni

“Ci sono le belle donne e poi c’è Emanuela Folliero“, ha scritto sul social in questione un ammiratore della prima ora della bellissima ex conduttrice. In effetti, c’è da restare a bocca aperta. Il tempo sembra non passare mai per una delle donne più apprezzate nella storia della televisione italiana.

Non sono in pochi a sostenere che tanto Emanuela Folliero come la succitata Sabrina Salerno, se potessero tornare indietro di almeno 20 anni, vincerebbero a mani basse la battaglia della bellezza con le giovanssime star che oggi vanno per la maggiore.

Forse tentare di fare paragoni può essere improprio, ma nessuno deve e può dimenticare che all’epoca in cui dominavano la scena del glamour e dello spettacolo, le due non hanno avuto gli ‘aiutini’ di cui oggi godono le giovani leve. Parliamo dei più o meno decisivi ritocchi fisici, dei filtri su Instagram, del photoshop e di quant’altro.

La sensualità non è merce che si compra al mercato, né si deperisce tanto facilmente se non davvero dopo diverse decadi dal suo fiorire. Lei, Emanuela, tiene ancora botta alla grandissima.