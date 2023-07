Roma: colpo a sorpresa, Tiago Pinto prende il marocchino

La Roma è molto attiva sul calciomercato e potrebbe piazzare un colpo di calciomercato a sorpresa: arriva il marocchino.

La conferma di Mourinho sta portando Tiago Pinto a piazzare diversi colpi sia in entrata che in uscita. Le cessioni sono già entrate nel vivo ormai da diverso tempo mentre per gli acquisti presto alcune trattative dovrebbero essere concluse.

E tra i possibili acquisti di calciomercato della Roma ci potrebbe essere uno dei giocatori protagonisti con il Marocco. Sono in corso delle riflessioni del caso e nel giro di poco tempo ci potrebbero essere delle importanti novità. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e quale saranno le scelte dei giocatori.

Calciomercato Roma: svolta a sorpresa, ecco chi arriva

A Trigoria sono riflessioni in corso in vista della prossima stagione. L’obiettivo è sicuramente quello di consentire a Mourinho di avere una rosa importante e per questo motivo Tiago Pinto sta lavorando sui colpi da regalare al tecnico portoghese. Sono diversi i giocatori nel mirino e presto il direttore sportivo dovrà sciogliere i dubbi pe consentire all’allenatore di avere a disposizione il prima possibile una rosa completa per iniziare la preparazione e naturalmente arrivare nel migliore dei modi all’incontro del 20 agosto, il primo di questa lunga stagione.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la Roma sta pensando a En-Nesyri per rinforzare il proprio attacco in questo calciomercato. Il marocchino sembra essere ormai in uscita dal Siviglia e per i giallorossi potrebbe essere il giusto profilo. Naturalmente in questo momento sono in corso tutte le riflessioni del caso e vedremo cosa succederà.

La Roma, comunque, continua la ricerca dell’attaccante e Scamacca resta il primo obiettivo. Ma si valutano anche le alternative ed En-Nesyri rappresenta il profilo giusto considerando la sua esperienza. Ma la resta da capire come il Siviglia si comporterà con il calciatore marocchino.

