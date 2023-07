L’ex Milan verso Bologna: che rimpianto per i rossoneri

Potrebbero averlo lasciato partire troppo in fretta, ora al Milan lo stanno già rimpiangendo, ma su di lui c’è il Bologna.

Si sa, tutte le grandi squadre prima o poi finiscono per avere un rimpianto. Spesso anche diversi, visto che ovviamente con tanti campioni in rosa, non per tutti è facilissimo trovare spazio e poi magari si scopre di aver lasciato andare via troppo in fretta un futuro campione. Succederà sempre ed a quanto pare, in queste settimane a vivere un rimpianto del genere è il Milan. Vediamo con chi.

Come detto, non c’è certamente solo la società rossonera a rammaricarsi per un calciatore perso con troppa leggerezza, vedi ad esempio l’Inter che oggi vede squadre importanti puntare Cesare Casadei, ceduto lo scorso anno al Chelsea che a sua volta adesso non lascerà partire il calciatore se non in prestito. Ed il Milan? Ecco chi si è già fatto sfuggire.

Rimpianto Milan: va al Bologna!

Adesso gli uomini di mercato stanno per cambiare, visto che la proprietà ha deciso di dire addio ad alcuni volti di Milanello come Maldini e Massara. Qualche anno fa però, precisamente nell’estate del 2022, partiva alla volta di Vicenza Sebastiano Desplanches. Per chi non avesse seguito i recenti Mondiali Under 20, Desplanches è stato compagno di squadra proprio di Casadei nell’Italia che ha conquistato la finalissima, persa poi con l’Uruguay.

Portiere classe 2003, in prestito nella scorsa stagione al Trento, ha dato l’impressione di essere già all’altezza di palcoscenici di spessore ed oggi avrebbe già diversi estimatori, persino anche all’estero. Secondo l’esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio, un’occhiata al ventenne la starebbe dando anche il Bari che potrebbe lasciar partire Caprile per un’offerta importante. Ma sul portiere c’è pure la Serie A.

Infatti, oltre al Betis Siviglia ed ai pugliesi, secondo tuttobolognaweb.it sarebbe proprio il Bologna ad avvicinarsi sempre più al calciatore, consentendo al Vicenza una buona plusvalenza, in caso di acquisto. Il Milan lo lasciò andar via per poco: il valore di mercato del calciatore al momento era di 200mila euro ma i rossoneri lo trasferirono a titolo gratuito mantenendo una percentuale per la futura rivendita.

Despanches quindi, potrebbe riavere la sua occasione per far parte di un club della massima serie, dopo le prime 10 gare in Serie C giocate nella stagione conclusasi da poco. I Felsinei lascerebbero crescere il classe 2003 alle spalle di un ottimo portiere come Łukasz Skorupski che al ‘Dall’Ara’, sta per iniziare la sua sesta stagione. Nato nel 1991, il polacco potrebbe poi lasciar spazio all’ottimo novarese tra qualche stagione.