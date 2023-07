Follia Bernardeschi: ha steso un avversario, squalifica in MLS

Gesto folle da parte di Bernardeschi, in Major League Soccer, nell’ultima sfida disputata dal Toronto.

Gli avevano affidato la fascia di capitano nell’apparizione nell’ultimo turno di campionato del Toronto, con il club canadese nel quale milita anche l’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ma l’ex Juventus ha perso le staffe scagliandosi contro un avversario, nel corso di un’accesa protesta.

Nel corso dell’ultima giornata di campionato nella Major League Soccer, dunque, il Toronto ha dovuto fare a meno del proprio talento numero 10 a causa di un gesto folle, non passato inosservato per gli organi competenti della federazione stessa, che prenderanno ora seri provvedimenti in merito alla squalifica per Federico Bernardeschi.

Bernardeschi perde la testa: si scaglia contro l’avversario in MLS

Perde la testa, l’ex Fiorentina e Juventus, oggi in forza al Toronto. Federico Bernardeschi era già stato escluso dal club per alcuni comportamenti che non erano piaciuti alla società, poi il numero 10 è stato reintegrato nel gruppo del Toronto.

Ma non se la sta passando benissimo, considerando quelli che sono i recenti risultati per i canadesi, che continuano a navigare nei bassifondi della classifica di Major League Soccer.

Bernardeschi, nell’ultima giornata, ha perso le staffe oltre che la partita. Perché l’Orlando City ha vinto ben 4-0 contro il Toronto e, Federico Bernarrdeschi, ha scagliato tutta la sua ira ai danni del povero Wilder Cartagena, dopo un’accesa discussione tra i due. Il giocatore dell’Orlando City è finito a terra, steso da una testata di Federico Bernardeschi.

Bernardeschi tira una testata all’avversario: le immagini

Quelle che seguono, sono le immagini del momento della testata di Federico Bernardeschi, che ha steso letteralmente l’avversario. È successo durante Orlando City-Toronto, sfida di Major League Soccer giocata stanotte.

Bernardeschi è stato espulso con cartellino rosso diretto, cacciato dal campo non per doppia ammonizione, considerando che il giocatore era stato già ammonito in precedenza. Ecco l’esatto momento nel quale Bernardeschi ha sperso le staffe.

Squalifica per Bernardeschi dopo la testata: sarà stangata

Sarà stangata in merito a quanto successo, in Major League Soccer, per la testata di Federico Bernardeschi ai danni del giocatore dell’Orlando City. Un gesto folle che non lasceranno passare facilmente dalla federazione statunitense, col giocatore italiano che verrà pesantemente sanzionato. Dalle 3 alle 5 giornate di squalifica per Bernardeschi, che non sarà dunque al fianco di Lorenzo Insigne e dei suoi compagni di squadra, in uno dei momenti più complicati che il club sta vivendo da quando i due talenti italiani, campioni dell’ultimo Europeo con l’Italia, sono sbarcati oltreoceano.