Calciomercato Roma, salta tutto: “Non c’è modo di fare l’affare”

In queste ore si credeva che la Roma fosse vicinissima dal mettere a segno il suo terzo colpo di questo calciomercato estivo, le trattative sembravano essere ai dettagli, ma nelle ultime ore, e completamente a sorpresa, è saltato tutto.

Ad annunciare questo è stato direttamente il dirigente del club dell’obiettivo giallorosso, che ha spento l’entusiasmo della piazza romana dicendo: “Non c’è modo di fare l’affare”. Ora ci sarà da capire se Tiago Pinto rilancerà per il giocatore e proverà a portarlo comunque nella capitale, ma al momento l’impressione è che fra le parti sia sceso il gelo più totale.

Calciomercato Roma, salta l’arrivo dell’attaccante: l’annuncio

Importanti ma allo stesso tempo deludenti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Roma, che in questa sessione, oltre ad alcune operazioni a parametro zero, sta oggettivamente riscontrando non poche difficoltà nel rinforzare la rosa di José Mourinho in vista della prossima stagione.

Questo sta compromettendo e non poco il rapporto fra lo Special One ed il club giallorosso che, comunque, per accontentare -anche un minimo- il proprio allenatore, nelle scorse settimane ha lavorato con insistenza per portare nella capitale un giovane attaccante di prospettiva, sul quale c’era la concorrenza di mezza Europa. La Roma aveva dato l’impressione di essere praticamente ai dettagli per lo sbarco in Italia del talento, ma nelle ultime ore è arrivato un annuncio che ha gelato non solo i tifosi ma anche lo stesso Mourinho, visto che è il dirigente dell’obiettivo giallorosso ha contro ogni pronostico fatto in pratica saltare l’operazione.

Nel corso dell’odierna conferenza stampa, infatti, Paulo Roberto Falcao, ex giocatore della Roma ed oggi coordinatore dell’area sportiva del Santos, ha esplicitamente parlato del futuro di Marcos Leonardo, svelando che il giovane craque brasiliano classe 2003 non si trasferirà in giallorosso in questo calciomercato, nonostante le ultime notizie di giornata avevano lasciato intendere tutt’altro.

Calciomercato Roma, salta Marcos Leonardo: Falcao spiega il perché

Marcos Leonardo sembrava fosse ad un passo dall’approdare alla Roma, ma contro ogni pronostico Falcao ha di fatto chiuso le porte all’approdo in Europa del giovane attaccante brasiliano.

Nel corso dell’odierna conferenza stampa, comunque, il coordinatore dell’area sportiva del Santos non si è limitato solo a distruggere i sogni dei tifosi della Roma, ma ha anche spiegato il motivo del perché Marcos Leonardo, salvo clamorosi colpi di scena, non vestirà giallorosso a partire da questo calciomercato.

Falcao ha infatti detto: “Marcos Leonardo? L’ha cercato la Roma che ha parlato direttamente col presidente. Ho parlato con lui che mi ha detto che l’offerta dei giallorossi, oltre alle loro condizioni, era bassa. Non c’è dunque modo di portare a termine l’affare”.

Salta ancora una volta l’approdo di Marcos Leonardo a Roma

Con l’annuncio di Falcao l’impressione è che la città di Roma non sia nel destino di Marcos Leonardo. Sì, perché il 2003 brasiliano prima di essere stato ad un passo dai giallorossi è stato seguito anche dalla Lazio, che alla fine ha deciso di puntare su Taty Castellanos.

Visto il talento, comunque, la Roma nei prossimi giorni potrebbe provare un nuovo affondo per l’attaccante del Santos, nella speranza che la volontà del ragazzo -ancora inespressa- possa compiere un ruolo fondamentale nelle trattative.