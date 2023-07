Calciomercato: occasione De Paul, sarà ceduto in Serie A

C’è ancora l’Italia nel futuro di Rodrigo De Paul? Ecco nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo il destino dell’argentino.

Calciomercato: stanno prendendo De Paul, torna in Serie A? Le ultime novità

Secondo quanto riportato da fichajes.net, l’Atletico Madrid si sta muovendo per cedere De Paul e prendere Marco Verratti.

Simeone ha messo nel mirino il centrocampista italiano che è in uscita dal Psg. Per definire questa operazione sarà necessaria la cessione di De Paul che interessa a molti club italiani.

Ad oggi ci sono due società che possono provare a prendere l’argentino: Roma e Juventus sono in lizza per Rodrigo De Paul che resta un obiettivo concreto per la trequarti delle due società. Allegri e Mourinho sono pronti ad accogliere in squadra l’ex Udinese, cercato già in passato dal club bianconero. Il nome del 29enne sta tornando di moda per la Serie A che è pronta a riaccogliere il calciatore che è migliorato tantissimo soprattutto in fase difensiva. Un tuttocampista che può essere utile ad entrambi gli allenatori. Adesso toccherà a De Paul prendere una decisione, anche alla luce delle ultime novità di mercato che vedono l’Atletico Madrid sulle tracce di Verratti.

Calciomercato: su De Paul Roma e Juventus, l’Atletico Madrid ha già bloccato Verratti

