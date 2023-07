Calciomercato Juventus: arriva al posto di Vlahovic, pronti 30 milioni

Svolta Vlahovic, il serbo è vicino all’addio. In casa Juventus c’è già il nome del suo sostituto, ecco tutti i dettagli riguardo questo doppio affare di calciomercato.

Sarà una sessione di calciomercato davvero intensa per Cristiano Giuntoli che dovrà piazzare alcuni esuberi e rimpolpare le casse dei bianconeri con la cessione di qualche big. La dirigenza bianconera ha chiesto al neo ds di sbloccare il mercato in uscita e recuperare i soldi persi dalla mancata qualificazione in Champions League. L’indiziato a partire è Dusan Vlahovic, che potrebbe lasciare l’Italia per 75-80 milioni di euro. Ecco le ultime novità riguardo il sostituto che potrebbe arrivare alla Juventus e raccogliere l’eredità dell’ex Fiorentina.

Nelle gerarchie di Giuntoli c’era Hojlund dell’Atalanta. L’attaccante era una delle opzioni anche se questa opzione s’è raffreddata dopo l’inserimento del Manchester United che è disposto ad accontentare le richieste economiche del club bergamasco. Ecco perché adesso i fari della Juventus sono accesi verso altri obiettivi di mercato: c’è un altro nome finito sotto la lente d’ingrandimento di Giuntoli che dovrà prima cedere Vlahovic al Psg e poi prendere un nuovo attaccante.

Calciomercato Juventus: c’è un nome nuovo al posto di Vlahovic, i dettagli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, le prossime settimane saranno decisive per quanto riguarda il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus. C’è subito una prima questione da risolvere per Giuntoli che dovrà chiarire la situazione relativa all’attaccante, arrivato in bianconero un anno e mezzo fa dalla Fiorentina.

L’ultima stagione di Dusan non è stata positiva, ecco perché c’è una parte della dirigenza che spinge per il suo addio. L’obiettivo è incassare almeno 75-80 milioni di euro dalla sua cessione. Ad oggi c’è il Psg in corsa per prendere Vlahovic. Intanto, per la sostituzione dell’attaccante i bianconeri valutano un nuovo profilo.

Alla lista s’è aggiunto anche Gianluca Scamacca che è un serio candidato per raccogliere l’eredità di Vlahovic alla Juventus.

Scamacca alla Juventus al posto di Vlahovic, le ultime notizie di calciomercato

La Juventus si sta muovendo soprattutto in uscita. La priorità del club bianconero è quella di cedere almeno un big. Questi soldi serviranno per sbloccare altre operazioni in entrata. Sono attese delle novità riguardo Dusan Vlahovic che è finito nel mirino del Psg. I francesi sono pronti a prendere il calciatore dalla Juventus. In caso d’addio del serbo, i bianconeri hanno già individuato il potenziale sostituto. A sorpresa, nella lista di Giuntoli c’è Scamacca del West Ham: è il classe 1999 l’obiettivo di calciomercato della Juventus.

Scamacca alla Juventus: affare da 30 milioni

Sul giocatore ci sono anche Milan e Roma, che non sono disposte a prendere Scamacca a titolo definitivo dal West Ham. Entrambi i club hanno provato a strappare il calciatore in prestito con diritto di riscatto.

Ecco perché la Juventus è avanti nella corsa, con la cessione di Vlahovic al Psg i bianconeri avrebbero i soldi necessari per puntare sull’ex Sassuolo e portare alla Juventus Scamacca per 30 milioni di euro.