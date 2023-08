Serie A, infortunio serio: deve operarsi, i tempi di recupero

La Serie A è appena iniziata ma ci sono già grandi problemi per i club a causa di un infortunio molto serio: ecco i tempi di recupero.

La situazione è in continuo divenire e dopo la prima giornata di campionato ci sono dei problemi che vanno risolti nel minor tempo possibile. L’allenatore ora deve correre subito ai ripari e lo stesso deve fare la società che sta pensando di acquistare un altro calciatore al suo posto per completare la rosa e avere la possibilità di avere tutti a disposizione.

L’infortunio è molto serio e ora bisogna correre ai ripari. La notizia ha messo in subbuglio anche il calciomercato: il club ora è alla ricerca di un sostituto e molte cose potrebbero cambiare.

Serie A: infortunio grave, ora cambia tutto

La prima giornata di Serie A ha causato un grave infortunio. L’inizio di stagione potrebbe essere un vero e proprio incubo per il calciatore che aveva appena dato il via al suo primo campionato 2023-24. Considerato il calendario fitto e i tempi ristretti, i campioni del nostro calcio difficilmente riescono a recuperare pienamente la condizione fisica e ora l’allenatore dovrà correre ai ripari.

Le ultime notizie relative a uno dei nuovi campioni del nostro campionato sono pessime e riguardo le condizioni fisiche. La Serie A è iniziata malissimo per la società che puntava molto sul calciatore acquistato solo qualche settimana fa.

Monza Empoli non vedrà tra i protagonisti uno dei nuovi acquisti, tanto atteso dai tifosi per la sua prima annata in Serie A.

Empoli, infortunio serio: le condizioni

L’Empoli ha perso la prima partita stagionale contro il Verona di fronte al proprio pubblico. Gli azzurri di Toscana sono chiamati a un campionato di alto livello dopo che la scorsa stagione è stata fatta di momenti di alti e bassi. Paolo Zanetti ha accolto nuovi acquisti importanti ed è pronto a rimettersi in gioco ma ora dovrà fare i conti con un infortunio serio.

L’Empoli perde Elia Caprile per infortunio. Il portiere ex Bari è stato acquistato dal Napoli questa estate e girato in prestito all’Empoli per la sua prima stagione in Serie A.

Dopo la partita contro il Verona, però, Caprile ha sofferto un infortunio alla caviglia che è stato classificato come distorsione che lo terrà fuori per molto tempo. Addirittura si parla di una possibile operazione chirurgica.

Annuncio di Zanetti: i tempi di recupero di Caprile

Paolo Zanetti ha parlato dell’infortunio di Elia Caprile in conferenza stampa. I toscani domani affronteranno il Monza senza il nuovo portiere titolare che dovrà stare fuori 2-3 mesi.

“Purtroppo non ho buone notizie su Caprile, si è fatto male alla caviglia. Una distorsione pesante che ce lo porterà via per molte partite. Per noi è una tegola grossa, ci avevamo puntato molto”.