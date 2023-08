Ribaltone in panchina, dimissioni in arrivo: tifosi infuriati, il motivo

La stagione è alle porte, ma in questo clima di confusione forse sarebbe meglio congelare tutto ed aspettare che almeno alcune questioni si risolvano, anche perché quanto sta succedendo non sta facendo altro che creare ancora più malumori nell’ambiente.

Oltre alle già incessanti e disorientanti voci di mercato, infatti, nelle ultime ore sono uscite fuori alcune indiscrezioni che avrebbero mandato ancora di più su tutte le furie i tifosi, già scontenti di loro.

A quanto pare, infatti, a poche settimane dall’inizio della prossima stagione, l’allenatore starebbe pensando -a sorpresa- di rassegnare le proprie dimissioni, lasciando così libera una delle panchina più importanti d’Europa e del mondo.

Svolta clamorosa in panchina: dimissioni in arrivo

Le prossime saranno settimane, se non addirittura ore, decisive per scoprirei il futuro della panchina di uno dei più importanti club d’Europa e del mondo. Stando alle ultime notizie, infatti, si sarebbero creati dei malumori fra la dirigenza e l’allenatore che parrebbero essere praticamente insanabili.

Uno scossone, questo, che crea ancora più malumori nell’ambiente, già abbastanza agitato e scontento di suo per quanto successo in questi ultimi, concitati, mesi. L’impressione, a quanto pare, è che il peggio debba ancora venire, anche perché quanto trapelato in queste ore ha davvero dell’incredibile. Sicuramente le parti si incontreranno per cercare di trovare una soluzione insieme per mettere a tacere queste voci destabilizzanti un pò per tutti, ma le sensazioni sono tutt’altro che positive, dato che queste crepe parrebbero essere insanabili. Il rapporto fra l’allenatore e la dirigenza sembra dunque essere giunto ai minimi storici, e la separazione può essere l’unica via percorribile, almeno per il momento.

Stando infatti a quanto riportato da Marca, a seguito di alcune divergenze con i piani alti del club parigino, Luis Enrique starebbe clamorosamente pensando di rassegnare le proprie dimissioni da allenatore del Paris Saint Germain.

PSG, Luis Enrique pensa alle dimissioni: il motivo

Clamoroso quanto riportato dalla Spagna: Luis Enrique starebbe pensando di lasciare il PSG. A neanche due mesi dal suo approdo sulla panchina del club parigino, l’allenatore spagnolo starebbe dunque meditando di dimettersi dal suo incarico per il pesante e confusionario ambiente nel quale si sarebbe ritrovato a lavorare.

Più nello specifico, stando a quanto riportato da Marca, dietro a questa clamorosa decisione di Luis Enrique ci sarebbe il fatto che l’asturiano sarebbe rimasto decisamente scosso dalle discussioni riguardanti il futuro di Mbappé, giocatore sul quale aveva praticamente basato il suo progetto tecnico.

Non solo Mbappé: ecco perché Luis Enrique può lasciare il PSG

Mbappé non è l’unico motivo per il quale Luis Enrique potrebbe lasciare il Paris Saint Germain. Stando a quanto riportato da Marca, infatti, dietro le possibili dimissioni dello spagnolo ci sarebbe anche, e forse soprattutto, il fatto che il tecnico sarebbe venuto a conoscenza di un probabile addio di del direttore sportivo dei parigini Luis Campos, figura importante della dirigenza parigina e con la quale Luis Enrique starebbe costruendo mano nella mano la sua rosa.