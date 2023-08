Roma: Mourinho perde la speranza, altra beffa

Momento difficile per il calciomercato della Roma di José Mourinho che è ancora senza attaccante e non sta nemmeno provando concretamente a chiudere per problemi economici.

Sono diversi i giocatori sfumati in questa sessione di mercato per la Roma che sembrava essere partita col piede giusto con dei nuovi arrivi, ma tutti a basso costo o a parametro zero.

Per questo sembra deluso l’allenatore che si aspettava altre mosse da parte della società che ha fatto la promessa di rendere la Roma una squadra competitiva. Adesso bisognerà capire come andrà a finire questa vicenda di mercato per l’attaccante che è diventata una telenovela.

Calciomercato Roma: altro acquisto sfumato per Mourinho

Continua la caccia a quello che sarà il nuovo attaccante per la Roma di Mourinho che sta aspettando da mesi la mossa della società che gli dovrebbe garantire una rosa completa che al momento vede il solo Belotti (lo scorso anno 0 gol) ad agire da attaccante titolare visto l’infortunio di Abraham. Per questo motivo bisogna intervenire il prima possibile visto che il nuovo campionato di Serie A è ormai alle porte.

Saranno decisive le prossime settimane per capire come andrà a finire questa vicenda. Perché la Roma tratta diversi giocatori e può approfittare di tante occasioni in giro per l’Europa, ma al momento si aspetta prima l’ufficialità della cessione di Ibanez per circa 30 milioni di euro che può garantire movimenti in entrata. La società ha la priorità di andare a completare un colpo in attacco.

Sarà questo il primo arrivo dopo la cessione del centrale brasiliano. Diversi i nomi, tra cui quello di Scamacca che è sfumato per andare all’Atalanta e ora anche Morata, che era il preferito di Mourinho, non potrà vestire la maglia giallorossa il prossimo anno perché ha firmato un nuovo contratto, ma non con la Roma.

Roma: Morata rinnova con l’Atletico Madrid

Arriva a sorpresa il rinnovo di Morata con l’Atletico Madrid che rovina i piani delle squadre di Serie A che erano sulle sue tracce, tra cui anche la stessa Roma. Nelel scorse settimane gli agenti del giocatore sono stati in Italia e hanno avuto tanti contatti con i club del nostro campionato.

Infatti, a voler provare a chiudere per Morata c’erano Roma, Inter, Milan e Juve. Ma niente da fare, alla fine il giocatore ora ha raggiunto l’accordo con l’Atletico Madrid e non tornerà in Italia, salvo sorprese clamorose.

Roma: Mourinho aveva la speranza per Morata

Aveva ancora una speranza fino alle ultime ore Mourinho per l’arrivo di Morata alla Roma, soprattutto ora che si stava concretizzando la cessione di Ibanez che avrebbe portato i soldi giusti per l’attaccante spagnolo. Niente da fare però, alla fine la Roma dovrà fare altre scelte.