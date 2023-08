Michael Schumacher, decisione irrevocabile: la conferma è appena arrivata

Arriva una notizia a sorpresa riguardante Michael Schumacher, l’ex campionissimo della Formula 1 internazionale e della Ferrari.

Sono passati ormai quasi dieci anni da quando la vita di Michael Schumacher ha subito una brusca interruzione. Il Kaiser, così come era chiamato dai tifosi durante la sua lunga carriera automobilistica, ha subito uno degli incidenti più sfortunati possibili.

Schumacher infatti cadde sulla neve di Maribel, sulle alpi francesi, durante una semplice sessione di sci con la famiglia. Un infortunio che gli causò un fortissimo edema cerebrale, gli procurò mesi di coma farmacologico e, una volta fuori pericolo, non diede modo a Schumacher di riprendersi definitivamente.

L’ex stella della Ferrari infatti vive da molti anni nella completa privacy, stabilita dalla moglie Corinna Betsch. Nessuna notizia ufficiale sulle sue condizioni reali di salute, ma tante indiscrezioni mai confermate. Mentre i tifosi di Formula 1 sperano che un giorno Schumi torni a star bene ed a mostrarsi in pubblico.

Schumacher, in vendita la Ferrari F2001B con cui vinse a Melbourne

Intanto, in attesa di notizie certe da Schumacher e dai suoi familiari, arriva una news che riguarda una vettura alla quale il Kaiser era molto affezionato. Ovvero un modello di monoposto Ferrari con cui ottenne alcuni risultati storici.

La notizia è che la società di aste di lusso Sotheby’s ha deciso di mettere all’asta a Monterey la Ferrari F2001B, una vettura da competizione che fu guidata proprio da Schumi durante la sua longeva e trionfale carriera con la Rossa. Basti pensare che proprio questa automobile di marca italiana fu quella che portò Schumacher a trionfare nel Gran Premio dell’Australia del 2002, quando a Melbourne superò i rivali Montoya e Raikkonen.

Tale Ferrari era stata già acquistata da alcuni collezionisti in passato. Ma l’ultimo proprietario ha deciso di metterla all’asta per cifre impressionanti, proprio perché fu guidata da un mostro sacro come Schumacher ormai più di venti anni fa. Un cimelio che in passato ha anche partecipato a competizioni automobilistiche secondarie.

La Ferrari F2001B fu disegnata da Rory Byrne, disponeva di un motore V10 3.0 da 840 cv e aveva caratteristiche aerodinamiche dai modelli precedenti, come un telaio 215 in fibra di carbonio modellata e struttura composita a nido d’ape. Non a caso vanta il record di aver ottenuto il 100% di podi nelle competizioni di F1 a cui partecipò, sempre grazie alle qualità da pilota di Schumacher.