Inter: dietrofront Inzaghi, non cambia il contratto

Notizie di calciomercato che riguardano anche l’allenatore Simone Inzaghi e l’Inter, perché si è parlato del rinnovo di contratto nelle ultime ore e ora ci sono aggiornamenti importanti per quello che accadrà.

Una situazione particolare quella che riguarda il club nerazzurro che potrebbe fare un annuncio molto importante ai propri tifosi in vista delle prossime ore. Ci sono stati dei contatti e degli accordi, ma qualcosa cambierà.

Proprio in queste ultime ore sono stati intensificati i contatti tra l’allenatore e la società riguardo quello che potrebbe essere un nuovo accordo per il contratto con anche lo stipendio del giocatore.

Calciomercato Inter: rinnovo Inzaghi, ultime sul contratto

L’allenatore è stato messo in forte discussione nei mesi scorsi prima di raggiungere poi un risultato davvero importante e quasi storico. Infatti, il tecnico non è riuscito a vincere ancora uno scudetto da quando è arrivato post Conte. La scorsa stagione è stata particolare per l’allenatore che in questa sua avventura nerazzurra ha ottenuto 4 trofei fino a questo punto (2 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane).

La stagione appena conclusa però è arrivata una delusione in Serie A con l’Inter di Inzaghi che non ha mai lottato per lo scudetto e la situazione che si è poi capovolta quando il cammino in Champions League è stato incredibilmente sorprendete, permettendo al club di arrivare fino in Finale poi persa con la Champions contro il Manchester City.

Per questo motivo, il suo contratto attualmente in scadenza 2024 potrebbe essere ora prolungato ancora con la società che darebbe fiducia a Inzaghi con un rinnovo. Le prossime ore però saranno quelle decisive per capire come andrà a finire visto che si è esposto anche il suo agente.

Inter: rinnovo Inzaghi fino al 2025

Simone Inzaghi e l’Inter sono pronti a rinnovare fino al 2025. Le parti hanno intenzione di lavorare ancora insieme. E’ stato stesso l’agente dell’allenatore, nella giornata di ieri, Tullio Tinti, a raccontare a che punto è la situazione.

Il rinnovo di Inzaghi può concludersi con l’Inter fino al 2025. Già da mesi si parla di questo possibile accordo tra società e allenatore, ma al momento la situazione sembra essere cambiata rispetto a qualche mese fa.

Rinnovo Inzaghi Inter: le cifre dello stipendio

Perché se prima si parlava di un rinnovo di Inzaghi con aumento dello stipendio ora l’Inter ha idee diverse. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport c’è la possibilità di rinnovare il contratto ma senza stipendio, che resterà ancora a 5 milioni di euro a stagione.