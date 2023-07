Morata torna in Serie A: destinazione a sorpresa, Milan beffato

Alvaro Morata è pronto a tornare in Serie A. Il calciatore spagnolo dopo aver vestito già la maglia della Juventus più di una volta ora sembra andrà a scegliere un nuovo club che gli dia la possibilità di giocare.

L’attaccante è in uscita dall’Atletico Madrid anche perché in scadenza 2024 e cerca a quasi 31 anni uno dei suoi ultimi grandi contratti che gli possano dare la possibilità di finire le ultime stagioni ad alti livelli e anche a livello economico in maniera positiva.

Ci sono diverse squadre che hanno puntato il giocatore che ora dovrà prendere presto una scelta. Intanto, ci sono degli aggiornamenti che riguardano proprio quello che accadrà nelle prossime settimane sul suo futuro.

Calciomercato Serie A: Morata torna in Italia

Morata nella sua carriera ha cambiato tante squadre e in più momenti è riuscito a lasciare bei e brutti ricordi nelle varie squadre. E’ sempre stato un giocatore che ha dato il massimo dell’impegno, ma non sempre è stato ripagato. Spesso sfortunato e altre volte non all’altezza della situazione. In Serie A però con la Juve Morata ha lasciato bei ricordi e si è tolto soddisfazioni importanti a livello personale e di squadra.

Inoltre, è molto legato all’Italia dove ha conosciuto sua moglie e per questo motivo potrebbe presto pensare di fare ritorno approfittando di questa sessione di calciomercato. Sono Roma e Milan le squadre interessate a Morata che ora si prenderà il giusto tempo per una decisione definitiva sul suo futuro.

Roma: occasione Morata, Milan beffato

Potrebbe arrivare la beffa per il Milan riguardo l’acquisto di Alvaro Morata che piace anche alla Roma. Il giocatore è in scadenza di contratto nel 2024 e il club giallorosso ha voglia di investire in quel ruolo dopo il brutto infortunio di Tammy Abraham alla fine della scorsa stagione che lo terrà fuori dai giochi fino ad inizio 2024.

Ecco che allora inizia il pressing della Roma per Morata che potrebbe rivelarsi l’acquisto giusto per la squadra di Mourinho, resterebbe beffato a quel punto il Milan che da tempo segue il giocatore. Il giocatore spinge per il ritorno in Italia, nelle ultime ore ha anche detto no a delle importanti e maxi offerte arrivate dall’Arabia Saudita.

Atletico Madrid: l’annuncio del presidente su Morata in Serie A

A parlare del futuro di Morata è stato direttamente il presidente Enrique Cerezo, dell’Atletico Madrid, che in un’intervista concessa a Cadena COPE ha svelato quello che potrebbe riservare il futuro all’attaccante spagnolo. Queste al momento le sue parole riguardo il ritorno in Serie A di Alvaro: “Non abbiamo notizie sulla situazione futura di Morata. Non credo che andrà in Italia”.