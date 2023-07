Calciomercato Milan: svelato il nuovo bomber, arriva dall’Austria

Colpo di scena in casa Milan. I rossoneri sono pronti a chiudere per l’arrivo del giovane attaccante, che nell’ultima stagione è stato protagonista in Austria.

La nuova filosofia del Milan è abbastanza chiara. Il club rossonero ha già deciso di puntare su giovani talenti, lo dimostrano le trattative di mercato che Moncada sta portando a termine. Il talent socut dei rossoneri è pronto a chiudere per un giovane talento, che nell’ultima stagione ha militato nello Sturm Granz.

Lunedì il Milan si ritroverà per iniziare la preparazione estiva 2023. Il club rossonero è a lavoro per aggiungere nuovi giocatori alla rosa di Stefano Pioli. Bisogna sistemare alcuni reparti, oltre al centrocampo, tra cui anche quello offensivo. Ecco la decisione del club rossonero che sta valutando il profilo del giovane bomber classe 2003 che può essere la sorpresa assoluta del prossimo calciomercato Milan.

Calciomercato Milan: tra Morata e Scamacca spunta il bomber dello Sturm Graz

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, i rossoneri sono alla ricerca di un nuovo attaccante da mettere a disposizione di Stefano Pioli. Serve un profilo che dovrà completare il reparto ed essere l’alter ego di Olivier Giroud.

Ci sono diversi nomi sul taccuino di Moncada che ha incontro già l’agente di Scamacca, che è un obiettivo di mercato anche della Roma. La sensazione è che il club rossonero voglia fare almeno due prime punte anche per favorire la partenza di Origi che non rientra più nei piani del Milan.

Secondo quanto riportato dal portale austriaco “Krone”, il giocatore nel mirino di Moncada gioca nello Sturm Graz. Il dirigente è pronto a chiudere per portare al Milan Emanuel Emegha. Classe 2003, olandese di origini nigeriane, la scorsa stagione ha messo a segno nove reti in campionato. Ci sono tanti club sulle tracce del giovane talento che è pronto al grande salto in una realtà diversa come quella rossonera del Milan che è pronta a scommettere sulle doti del calciatore che ha già deciso di lasciare il suo attuale club per tentare una nuova esperienza all’estero.

Emegha al Milan, le ultime di calciomercato

Emegha è un obiettivo di mercato del Milan. Nel database di Moncada c’è segnato anche il nome del giovane attaccante che è nel mirino anche del Chelsea. La sua valutazione si aggira attorno ai 10-15 milioni di euro, un vero affare considerando i prezzi di questi tempi per i bomber. Ecco perché ad oggi il profilo del calciatore è tenuto in considerazione da parte della dirigenza rossonera che punta a chiudere il suo acquisto e ad affiancare Emegha a Giroud ed uno tra Scamacca e Morata. Nell’idea della società, servirà anche la cessione di Origi che fino a questo momento non ha pretendenti.